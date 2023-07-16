Джокович во время финала «Уимблдона» пожаловался, что судья слишком рано запускает таймер перед его подачей

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP судьи Теннис

Новак Джокович недоволен работой судьи на вышке на финале «Уимблдона».

Он играет за титул с Карлосом Алькарасом – 6:1, 6:7(6), идет третий сет.

При счете 1:3 в третьем сете Джокович пожаловался, что судья Фергюс Мерфи слишком рано запускает таймер на его подаче. «Я не могу попросить полотенце у болбоя, так что мне нужно идти самому. Но ты запускаешь таймер. Разве это справедливо?» – сказал серб.

Шпаргалка с суевериями игроков, 200 фунтов и особая постановка руки – так «Уимблдон» учит болбоев

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andry 72
Эта песня хороша, начинай сначала
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bobby Clarke
А огненный гейм в итоге случился!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Волк
Где то я такое уже видел и тоже у Джоковича
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TennisForever
Всё ему не так,когда не так игра складывается ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ovi_forever
Мне тоже так показвлось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrei Fedun
Ответ Никита Волк
Где то я такое уже видел и тоже у Джоковича
такое и Надаль говорил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Ответ Bobby Clarke
А огненный гейм в итоге случился!
Не то слово...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий