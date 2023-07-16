Джокович во время финала «Уимблдона» пожаловался, что судья слишком рано запускает таймер перед его подачей

Новак Джокович недоволен работой судьи на вышке на финале «Уимблдона».

Он играет за титул с Карлосом Алькарасом – 6:1, 6:7(6), идет третий сет.

При счете 1:3 в третьем сете Джокович пожаловался, что судья Фергюс Мерфи слишком рано запускает таймер на его подаче. «Я не могу попросить полотенце у болбоя, так что мне нужно идти самому. Но ты запускаешь таймер. Разве это справедливо?» – сказал серб.

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