Пегула о том, почему проиграла все 6 четвертьфиналов ТБШ: «Понятия не имею. Я продолжаю ставить себя в выгодное положение, но, видимо, этого недостаточно»

Джессика Пегула прокомментировала поражение в четвертьфинале «Уимблдона».

Пегула уступила Маркете Вондроушовой – 4:6, 6:2, 4:6. Американка проиграла все шесть четвертьфиналов на «Больших шлемах».

При счете 3:1 в решающем сете игру прервали на 25 минут, чтобы закрыть крышу.

– У вас было ощущение, что обстоятельства складываются против вас? Ваша соперница сказала, что крышу закрыли в очень удачное для нее время.

– Это был идеальный момент. Но я все равно взяла свою подачу, и у меня был брейк-пойнт, чтобы повести 5:1. Возможно, корт стал немного медленнее. Отскок стал чуть сильнее, думаю, ей это нравится.

В то же время она, наверное, думала: «Всего один брейк». Динамика точно изменилась, потому что перед пятым геймом инициатива была полностью на моей стороне.

У меня были шансы и при закрытой крыше. Она играла уверенно, буквально не ошибалась следующие пять геймов, что бы ни происходило.

– Шесть четвертьфиналов. Не хватает какой-то детали пазла?

– Не знаю. А вы как думаете? Я не знаю.

– Может, чего-то не хватает?

– Понятия не имею. Не знаю. Сегодня я была практически в одном гейме. Я правда не знаю ответа.

Я продолжаю ставить себя в выгодное положение, но, видимо, этого недостаточно. Наверное, сегодня я была ближе. Я правда не знаю.

– Вы будете прорабатывать это со спортивным психологом или искать психологические причины?

– В какой-то момент – обязательно.

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