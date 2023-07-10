Квитова о том, что Жабер укорачивала с ее подачи: «Немного неловко, но все нормально»
Петра Квитова прокомментировала разгром от Онс Жабер.
В четвертом круге «Уимблдона» она проиграла 0:6, 3:6.
– Она никогда так хорошо против меня не играла. Пару лет назад мы встречались в первом круге. Конечно, тогда она так не играла.
– Мало кто может выполнить укороченный прямо с вашей подачи.
– Именно.
– Это не очень приятно?
– Немного неловко, но все нормально (улыбается).
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