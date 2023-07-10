Квитова о том, что Жабер укорачивала с ее подачи: «Немного неловко, но все нормально»

Теги Уимблдон WTA Петра Квитова Онс Жабер Теннис

Петра Квитова прокомментировала разгром от Онс Жабер.

В четвертом круге «Уимблдона» она проиграла 0:6, 3:6.

– Она никогда так хорошо против меня не играла. Пару лет назад мы встречались в первом круге. Конечно, тогда она так не играла.

– Мало кто может выполнить укороченный прямо с вашей подачи.

– Именно.

– Это не очень приятно?

– Немного неловко, но все нормально (улыбается).

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2 комментария

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Mobilis
Ты никогда так плохо не играла. Даже хайлайты плакали, потому что кроме твоих ударов в аут, показывать было нечего.
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Sawka-promakawka
Знакомая песня 😆 она никогда так раньше не играла😀
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