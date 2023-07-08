Алькарас о том, что на ТБШ следит за результатами других матчей: «Я не теряю концентрацию. Мне нравится знать, что происходит на турнире»
Карлосу Алькарасу нравится следить за всеми матчами на «Больших шлемах».
– Вы проверяете счет между вопросами.
– (Улыбается.)
– За чем именно вы следите? Во время таких турниров, как этот, вы смотрите матчи, вникаете в результаты или концентрируетесь на себе?
– Я слишком часто смотрю счет. Искал, как сыграли Хольгер Руне и Алекс [Давидович-Фокина]... Кто победил?
– Хольгер Руне.
– Ого, очень напряженный матч. Я смотрел концовку в раздевалке. Да, я из тех, кто очень, очень радуется, когда начинается «Большой шлем», потому что каждый день есть матчи. Я люблю следить за результатами, за матчами. Мне нравится.
Я очень, очень рад, что на «Больших шлемах» много матчей. Я каждый день смотрю результаты.
– Вы не теряете концентрацию?
– Нет, не теряю. Я знаю, что должен делать. Мне нравится знать, что происходит на турнире.
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