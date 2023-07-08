Алькарас о том, что на ТБШ следит за результатами других матчей: «Я не теряю концентрацию. Мне нравится знать, что происходит на турнире»

Теги Уимблдон ATP Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

Карлосу Алькарасу нравится следить за всеми матчами на «Больших шлемах».

– Вы проверяете счет между вопросами.

(Улыбается.)

– За чем именно вы следите? Во время таких турниров, как этот, вы смотрите матчи, вникаете в результаты или концентрируетесь на себе?

– Я слишком часто смотрю счет. Искал, как сыграли Хольгер Руне и Алекс [Давидович-Фокина]... Кто победил?

– Хольгер Руне.

– Ого, очень напряженный матч. Я смотрел концовку в раздевалке. Да, я из тех, кто очень, очень радуется, когда начинается «Большой шлем», потому что каждый день есть матчи. Я люблю следить за результатами, за матчами. Мне нравится.

Я очень, очень рад, что на «Больших шлемах» много матчей. Я каждый день смотрю результаты.

– Вы не теряете концентрацию?

– Нет, не теряю. Я знаю, что должен делать. Мне нравится знать, что происходит на турнире.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ugmyanswer
Красавчик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий