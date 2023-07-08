Руне отыграл двойной матчбол в 4-часовом пятисетовике с Давидовичем-Фокина и впервые вышел во вторую неделю «Уимблдона»

Теги Уимблдон ATP Алехандро Давидович-Фокина Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне обыграл Алехандро Давидовича-Фокина в третьем круге «Уимблдона» – 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6(8). Матч продолжался 3 часа 59 минут.

В решающем сете при счете 4:5 Руне ушел с двойного матчбола. На тай-брейке он уступал 2:6 и 5:8.

Руне провел четвертый пятисетовик в карьере и выиграл второй.

Он впервые в карьере вышел во вторую неделю «Уимблдона». Он добирался до этой стадии на всех турнирах, кроме US Open.

Теперь он поборется с Фрэнсисом Тиафу или Григором Димитровым.

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26 комментариев

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ɔculpa
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Подать с руки при 8:8. Так лохануться мог только Давидович
Я никогда не видел ничего подобного в сопоставимых ситуациях.
Это просто сюр. Невероятный способ суициднуться.
+20
-1
+19
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Кавабунга Шреддоголовый
Подать с руки при 8:8. Так лохануться мог только Давидович
+16
0
+16
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Надоело париться в бане
Вот честно, я просто не знаю, кто и что ещё должен такое сделать, чтобы титул "клоун года" в теннисе получил не Фокина
+14
0
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Хозяин патриотов
Ответ Антон Тимофеев
Ну, Медведев тоже глупости иногда исполняет))) Вроде у него что-то подобное было где-то...
Там Медведев это сделал при 0:2 по сетам и 5:6 30-40 в третьей. Уже знал, что проиграет и можно сказать просто психанул и сдался. А тут на чемпионском тай-брейке при счете 8:8. Наверно все же есть разница)) К тому же на траве подача дает просто гигантское преимущество в розыгрыше и что должно быть в голове, чтобы подать в такой момент с руки я хз)
+8
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+8
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Додик Аксель
Алехандро теперь с руки пусть птичек кормит...
+5
0
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Что ещё интересно, физио сегодня не вызывал, даже когда уступал по сетам 1-2 и ноги не волочил. Хотя после первого из-за дождя была пауза минимум минут 30.
Надо постараться добраться до Карасика в четвертьфинале, а там будь что будет.
+4
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Антон Тимофеев
Ответ ɔculpa
Я никогда не видел ничего подобного в сопоставимых ситуациях. Это просто сюр. Невероятный способ суициднуться.
Ну, Медведев тоже глупости иногда исполняет))) Вроде у него что-то подобное было где-то...
+4
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alexus-1990
Ответ ɔculpa
Чё-то я не помню, но верю. Но там наверное всё же момент не настолько пиковый (буду благодарен, если вспомните), потому что пиковее момента, чем 8-8 на супертае, просто быть не может в принципе) Пиковее этот момент могла бы сделать только более высокая стадия самого матча, но в контексте матча более ответственного момента быть не могло уже в принципе.
там Даня по сути слил матч, жест отчаяния был)
+4
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ProLL
Ответ ɔculpa
Нет, друзья, я про Цыпу на РГ уже понял, спасибо, но повторяю, что хотел бы примеров моментов таких подач в сопоставимых ситуациях, а не просто на Шлемах. Это совсем разные вещи, кинуть такое, почти слетев, или так и тогда, как это сделал Фокина. Да ещё и на траве!) Правильно там девушка Синсерия ниже пишет, что это клинический случай, парню надо подлечить башку) Про Хингис с Граф спасибо, интересно, какой момент матча был та́м.
Думаю, таких же поехавших, как АДФ просто нет, не помню не то, что чего-то похожего, а даже и близко ничего подобного, а теннис смотрю уже больше 20 лет. Это поступок тянет не на клоуна года, а на клоуна десятилетия минимум.
+3
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+3
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Dikki Shelton
Браво Хольгер👏👏👏. Проявил характер. Еще нужно некоторые детали в игре доработать и все будет как надо👍
+3
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Sincere
Давидовичу на учет в психдиспансер срочно надо становиться
+2
0
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ɔculpa
Ответ Антон Тимофеев
Ну, Медведев тоже глупости иногда исполняет))) Вроде у него что-то подобное было где-то...
В такой момент, в решающем сете, на Шлеме?? Да вроде нет. Может на турнирах попроще где, но я говорю про общую важность момента: 8-8 супертая на Шлеме, следующие две подачи – соперника, и ты кидаешь с руки сам себе вот такую похоронку. На супертае Шлема, настаиваю)
+2
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alexus-1990
Ответ ɔculpa
В такой момент, в решающем сете, на Шлеме?? Да вроде нет. Может на турнирах попроще где, но я говорю про общую важность момента: 8-8 супертая на Шлеме, следующие две подачи – соперника, и ты кидаешь с руки сам себе вот такую похоронку. На супертае Шлема, настаиваю)
на РГ Медведев исполнил с Циципасом два года назад)) я охренел тогда
+2
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ProLL
Ответ Антон Тимофеев
Ну, Медведев тоже глупости иногда исполняет))) Вроде у него что-то подобное было где-то...
На матчболе против Циципаса на РГ подал с руки примерно также плохо и проиграл очко. Но ситуации разные совсем, Циципас там переигрывал Даню и к поражению все шло в любом случае, та подача с руки была уже шагом отчаяния, попыткой как-то Ципу удивить - не получилось, не фартануло)
+2
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Ничего Смешного
Ответ Orynbasar
У него тренер Патрик Муратоглу.
Вот я и говорю тренер нужен, а не распиаренный бизнесмен. У Гауфф тоже Патрик.
Руне заливает про хорошую подготовку в траве, а на деле выглядит не очень.
+1
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Glenn Dury
Ответ Надоело париться в бане
Вот честно, я просто не знаю, кто и что ещё должен такое сделать, чтобы титул "клоун года" в теннисе получил не Фокина
На матчбольном или предматчбольном мяче чувак круто влетает в мандраж. Завершить матч будто рука не поднимается, и тяжесть момента вырубает победную психику.
+1
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ɔculpa
Ответ Andrey Shvalbe
Медведев на матчболе против Циципаса на РГ. Правда, по матчу все равно шансов почти не было. А много-много раньше - Хингис против Граф там же (выиграла очко).
Нет, друзья, я про Цыпу на РГ уже понял, спасибо, но повторяю, что хотел бы примеров моментов таких подач в сопоставимых ситуациях, а не просто на Шлемах. Это совсем разные вещи, кинуть такое, почти слетев, или так и тогда, как это сделал Фокина. Да ещё и на траве!)
Правильно там девушка Синсерия ниже пишет, что это клинический случай, парню надо подлечить башку)

Про Хингис с Граф спасибо, интересно, какой момент матча был та́м.
+1
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ɔculpa
Ответ alexus-1990
на РГ Медведев исполнил с Циципасом два года назад)) я охренел тогда
Чё-то я не помню, но верю. Но там наверное всё же момент не настолько пиковый (буду благодарен, если вспомните), потому что пиковее момента, чем 8-8 на супертае, просто быть не может в принципе) Пиковее этот момент могла бы сделать только более высокая стадия самого матча, но в контексте матча более ответственного момента быть не могло уже в принципе.
+1
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Жечка Дырова
Ответ Антон Тимофеев
Ну, Медведев тоже глупости иногда исполняет))) Вроде у него что-то подобное было где-то...
Даня с Ципой на РГ два года назад на матчболе тоже самое исполнил)
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Mr@k
кому нужен психолог, а кому и психиатр....
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Andrey Shvalbe
Ответ ɔculpa
Я никогда не видел ничего подобного в сопоставимых ситуациях. Это просто сюр. Невероятный способ суициднуться.
Медведев на матчболе против Циципаса на РГ. Правда, по матчу все равно шансов почти не было. А много-много раньше - Хингис против Граф там же (выиграла очко).
0
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ɔculpa
Ответ ProLL
Думаю, таких же поехавших, как АДФ просто нет, не помню не то, что чего-то похожего, а даже и близко ничего подобного, а теннис смотрю уже больше 20 лет. Это поступок тянет не на клоуна года, а на клоуна десятилетия минимум.
Вот, рад встретить аналогичную степень аджуя от сотворённого Фокой.
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Orynbasar
Ответ Ничего Смешного
Алехандро хорошо играл, где-то ему уверенности всё же не хватает. Зря с руки кинул последнюю подачу… про Руне вообще ничего не хочется писать, выиграл и молодец, но ему всё же нужен тренер и грамотный подход
У него тренер Патрик Муратоглу.
0
0
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Ничего Смешного
Алехандро хорошо играл, где-то ему уверенности всё же не хватает. Зря с руки кинул последнюю подачу… про Руне вообще ничего не хочется писать, выиграл и молодец, но ему всё же нужен тренер и грамотный подход
+1
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