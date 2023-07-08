Руне отыграл двойной матчбол в 4-часовом пятисетовике с Давидовичем-Фокина и впервые вышел во вторую неделю «Уимблдона»

обыграл Алехандро Давидовича-Фокина в третьем круге « » – 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6(8). Матч продолжался 3 часа 59 минут.

В решающем сете при счете 4:5 Руне ушел с двойного матчбола. На тай-брейке он уступал 2:6 и 5:8.

Руне провел четвертый пятисетовик в карьере и выиграл второй.

Он впервые в карьере вышел во вторую неделю «Уимблдона». Он добирался до этой стадии на всех турнирах, кроме US Open.

Теперь он поборется с Фрэнсисом Тиафу или Григором Димитровым.

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