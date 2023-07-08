Руне отыграл двойной матчбол в 4-часовом пятисетовике с Давидовичем-Фокина и впервые вышел во вторую неделю «Уимблдона»
Хольгер Руне обыграл Алехандро Давидовича-Фокина в третьем круге «Уимблдона» – 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6(8). Матч продолжался 3 часа 59 минут.
В решающем сете при счете 4:5 Руне ушел с двойного матчбола. На тай-брейке он уступал 2:6 и 5:8.
Руне провел четвертый пятисетовик в карьере и выиграл второй.
Он впервые в карьере вышел во вторую неделю «Уимблдона». Он добирался до этой стадии на всех турнирах, кроме US Open.
Теперь он поборется с Фрэнсисом Тиафу или Григором Димитровым.
Это просто сюр. Невероятный способ суициднуться.
Надо постараться добраться до Карасика в четвертьфинале, а там будь что будет.
Руне заливает про хорошую подготовку в траве, а на деле выглядит не очень.
Правильно там девушка Синсерия ниже пишет, что это клинический случай, парню надо подлечить башку)
Про Хингис с Граф спасибо, интересно, какой момент матча был та́м.