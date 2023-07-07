Корне о том, что турниры по-разному относятся к топам и остальным игрокам: «Конечно, тебе немного комфортнее, когда ты одна из лучших, но так устроено общество»

Ализе Корне рассказала, чем отличается отношение к игрокам на разных «Больших шлемах».

– Вы долго и успешно выступали в туре. Когда вы приезжаете на турнир, к вам относятся иначе, чем к игроку, который стоит 70-80-м в рейтинге?

– Я 70-я в рейтинге.

– Сейчас – да, но...

– И ко мне относятся как к 70-й в рейтинге (смеется).

– В чем отличие? Об этом я и спрашиваю.

– О чьем отношении мы говорим, организаторов или игроков?

– Давайте так, я не хочу говорить, что « », но US Open.

– Нет, это две разные вещи. На каждом «Шлеме» разное отношение. Например, когда я дома, на « », у меня приоритет на кортах, я всех знаю, могу попросить, когда я хочу играть. Дома мне очень комфортно. Мне кажется, организаторы делают все, чтобы французские игроки успешно там выступали.

А на «Уимблдоне» огромная разница между сеяными и другими игроками. В этом нет ничего нового. Разница в отношении, билеты.

– А на ?

– Там все довольно справедливо. Как и на . Ты не чувствуешь особой разницы.

Я стояла рядом с топ-10, была 30-й, 90-й, у меня были все возможные рейтинги. Когда я была сеяной на «Шлеме», точно ощущала себя немного иначе.

Но в целом я просто стараюсь не обращать на это внимания. Я делаю свою работу, пытаюсь добиться цели.

Конечно, тебе немного комфортнее, когда ты одна из лучших, но так устроено общество. Чем ты лучше, тем больше преимуществ ты получаешь. Так все устроено.

На мой взгляд, эта ситуация просто отражает общество.

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