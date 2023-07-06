Милош Раонич: «Скорее всего, это было мое последнее выступление на «Уимблдоне»
Милош Раонич намекнул на завершение карьеры. Во втором круге «Уимблдона» финалист-2016 и экс-третья ракетка мира проиграл Томми Полу.
«Скорее всего, это было мое последнее выступление на «Уимблдоне». Я сюда еще приеду и буду получать удовольствие, но я не думаю, что буду играть.
Не хочу говорить, чем займусь дальше. Надеюсь, это будет что-то совершенно другое. Я очень публично играл в теннис и не всегда наслаждался вниманием».
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Ну а Раонич прям кремень))
Грыгра конечно GOAT среди тряпок😆