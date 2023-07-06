Милош Раонич: «Скорее всего, это было мое последнее выступление на «Уимблдоне»

Теги Уимблдон Милош Раонич Томми Пол Теннис

Милош Раонич намекнул на завершение карьеры. Во втором круге «Уимблдона» финалист-2016 и экс-третья ракетка мира проиграл Томми Полу.

«Скорее всего, это было мое последнее выступление на «Уимблдоне». Я сюда еще приеду и буду получать удовольствие, но я не думаю, что буду играть.

Не хочу говорить, чем займусь дальше. Надеюсь, это будет что-то совершенно другое. Я очень публично играл в теннис и не всегда наслаждался вниманием».

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4 комментария

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sined2000
Прямо какое-то проклятие на этом поколении. Дель По, Раонич, Нишикори. У Димитрова тоже было много травм но хоть играет.
+7
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+7
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Valery24
Ответ sined2000
Прямо какое-то проклятие на этом поколении. Дель По, Раонич, Нишикори. У Димитрова тоже было много травм но хоть играет.
Димитров-тряпка. Его лучше в эти ряды не ставить
+4
-2
+2
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Slaven_Bilic
думал это он говорит: подписывайтесь на мой телеграм))
0
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ugmyanswer
Ответ Valery24
Димитров-тряпка. Его лучше в эти ряды не ставить
Привет
Ну а Раонич прям кремень))

Грыгра конечно GOAT среди тряпок😆
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