Милош Раонич: «Скорее всего, это было мое последнее выступление на «Уимблдоне»

намекнул на завершение карьеры. Во втором круге « » финалист-2016 и экс-третья ракетка мира проиграл .

«Скорее всего, это было мое последнее выступление на «Уимблдоне». Я сюда еще приеду и буду получать удовольствие, но я не думаю, что буду играть.

Не хочу говорить, чем займусь дальше. Надеюсь, это будет что-то совершенно другое. Я очень публично играл в теннис и не всегда наслаждался вниманием».

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