Сафиуллин впервые выиграл пятисетовик и прошел круг на «Уимблдоне»

Теги Уимблдон ATP Роберто Баутиста-Агут Роман Сафиуллин Теннис

Роман Сафиуллин в первом круге «Уимблдона» обыграл 23-ю ракетку мира Роберто Баутиста-Агута со счетом 2:6, 7:6(7), 6:7(4), 6:4, 7:5.

Россиянин впервые в карьере провел пятисетовый матч. Кроме того, он впервые прошел круг на «Уимблдоне».

Также он впервые победил игрока топ-50 на «Большом шлеме».

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13 комментариев

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Vvze
Сафиуллин прилично смотрится и в последнее время проходит сильных соперников. В Мадриде прошёл квал, Харри и Пола, в Риме квал Хирона и Корду, в Халле прошёл квал и Карацева, сейчас Баутисту.

Правда и в Риме и в Мадриде мог и дальше проходить, уступал Сапате-Миральесу и Попырину.

Хороший сезон проводит в целом, если бы ещё не затуп с Роллан Гароссом.
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ɔculpa
Красава, Рома, временами весьма солидно смотрелся. Агут-то, между прочим, на Уиме и полуфинал в активе имеет, так что с турниром у него отношения нормальные. В отличие от того же Бусты, который ни разу первый круг не преодолевал)
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Guillermo
Двойное преимущество по виннерсам между прочим
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snowild
Кросавчег просто. Отомстил!
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Антон Тимофеев
Ничего себе! Вот Рома дает....
85-ый в 2023, 422 очка
83-ий в рейтинге 52 недель, 708 очков.

Вполне может пройти и 2 круг, Мутэ уж точно не сильнее РБА на траве.
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инок
Роман молодец! Агут совсем не подарок. Даня недавно убедился.
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свободу попугаю
Рома конечно красавчик, уверенно и по игре закрыл его, не ожидал если честно
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LONDON-TOWN
Ответ Vvze
Сафиуллин прилично смотрится и в последнее время проходит сильных соперников. В Мадриде прошёл квал, Харри и Пола, в Риме квал Хирона и Корду, в Халле прошёл квал и Карацева, сейчас Баутисту. Правда и в Риме и в Мадриде мог и дальше проходить, уступал Сапате-Миральесу и Попырину. Хороший сезон проводит в целом, если бы ещё не затуп с Роллан Гароссом.
Может затуп на РГ, дал больше времени, и возможность получше подготовиться к травяном сезону...
+4
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+4
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Новый Орлеан
Ответ costa0545
Чем-то, на поминает победа Хуркача над Медведевым, когда они играли несколько дней матч, также и в этот раз, но это не умоляет победу Романа, он большой молодец)))
Хуркач не был как ромка бывшим челленджеристом. так что победа Ромки весомее.
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+3
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costa0545
Чем-то, на поминает победа Хуркача над Медведевым, когда они играли несколько дней матч, также и в этот раз, но это не умоляет победу Романа, он большой молодец)))
+2
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+1
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В Кол
Ответ Den Petrov
Легчайшая добыча для Муте, который легко 3-0
Will see, will see.
+1
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+1
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Новый Орлеан
Ответ Den Petrov
Легчайшая добыча для Муте, который легко 3-0
Блажен, кто верует.
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