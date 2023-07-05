Сафиуллин впервые выиграл пятисетовик и прошел круг на «Уимблдоне»
Роман Сафиуллин в первом круге «Уимблдона» обыграл 23-ю ракетку мира Роберто Баутиста-Агута со счетом 2:6, 7:6(7), 6:7(4), 6:4, 7:5.
Россиянин впервые в карьере провел пятисетовый матч. Кроме того, он впервые прошел круг на «Уимблдоне».
Также он впервые победил игрока топ-50 на «Большом шлеме».
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Правда и в Риме и в Мадриде мог и дальше проходить, уступал Сапате-Миральесу и Попырину.
Хороший сезон проводит в целом, если бы ещё не затуп с Роллан Гароссом.
85-ый в 2023, 422 очка
83-ий в рейтинге 52 недель, 708 очков.
Вполне может пройти и 2 круг, Мутэ уж точно не сильнее РБА на траве.