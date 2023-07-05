Сафиуллин впервые выиграл пятисетовик и прошел круг на «Уимблдоне»

в первом круге « » обыграл 23-ю ракетку мира со счетом 2:6, 7:6(7), 6:7(4), 6:4, 7:5.

Россиянин впервые в карьере провел пятисетовый матч. Кроме того, он впервые прошел круг на «Уимблдоне».

Также он впервые победил игрока топ-50 на «Большом шлеме».

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