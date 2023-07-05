Иванович назвала матч, в котором сыграла лучше всего: «Полуфинал «Ролан Гаррос»-2007 против Шараповой»
Ана Иванович ответила на вопросы подписчиков.
– Кто ваша любимая действующая теннисистка?
– Моя любимая действующая теннисистка – Ига Швентек, поскольку я считаю ее универсальным игроком!
– В каком матче вы сыграли лучше всего?
– У меня несколько любимых матчей, но в голову приходит полуфинал «Ролан Гаррос»-2007 против Марии Шараповой (6:2, 6:1 в пользу Иванович – Sports.ru).
– Стал ли [ваш муж] Бастиан Швайнштайгер лучше играть в теннис?
– Он играет все лучше и лучше, но нам все еще нужно много тренироваться.
– У вас в детстве был теннисный кумир?
– Моника Селеш.
– Какой турнир вы хотели выиграть, но не смогли?
– Однозначно «Уимблдон».
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