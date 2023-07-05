Иванович назвала матч, в котором сыграла лучше всего: «Полуфинал «Ролан Гаррос»-2007 против Шараповой»

Ана Иванович ответила на вопросы подписчиков.

– Кто ваша любимая действующая теннисистка?

– Моя любимая действующая теннисистка – , поскольку я считаю ее универсальным игроком!

– В каком матче вы сыграли лучше всего?

– У меня несколько любимых матчей, но в голову приходит полуфинал « »-2007 против (6:2, 6:1 в пользу Иванович – Sports.ru).

– Стал ли [ваш муж] Бастиан Швайнштайгер лучше играть в теннис?

– Он играет все лучше и лучше, но нам все еще нужно много тренироваться.

– У вас в детстве был теннисный кумир?

– .

– Какой турнир вы хотели выиграть, но не смогли?

– Однозначно « ».

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