Касаткина о том, что «Уимблдон» разрешил теннисисткам носить цветное нижнее белье: «Наконец-то мы получили решение этой проблемы»

Дарья Касаткина прокомментировала то, что «Уимблдон» с этого сезона снял запрет на ношение цветного нижнего белья.

«Все девушки очень рады этому решению. Потому что одно дело бороться с соперницей на корте и справляться с нервами, а другое – иметь дополнительный источник стресса в этот момент, когда ты думаешь о месячных.

Если твоя юбка испачкается, это вызовет дополнительный стресс, не хочется об этом думать. Наконец-то мы получили решение этой проблемы. Я не думаю, что это как-то негативно скажется на турнире, но для нас, девушек, это очень важно».

Цветное белье на «Уимблдоне» больше не под запретом. Это реакция на проблему месячных

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