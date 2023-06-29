Касаткина о том, что «Уимблдон» разрешил теннисисткам носить цветное нижнее белье: «Наконец-то мы получили решение этой проблемы»

Теги Уимблдон WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала то, что «Уимблдон» с этого сезона снял запрет на ношение цветного нижнего белья.

«Все девушки очень рады этому решению. Потому что одно дело бороться с соперницей на корте и справляться с нервами, а другое – иметь дополнительный источник стресса в этот момент, когда ты думаешь о месячных.

Если твоя юбка испачкается, это вызовет дополнительный стресс, не хочется об этом думать. Наконец-то мы получили решение этой проблемы. Я не думаю, что это как-то негативно скажется на турнире, но для нас, девушек, это очень важно».

Цветное белье на «Уимблдоне» больше не под запретом. Это реакция на проблему месячных

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5 комментариев

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Великий Алонсо
Ой ну все, держите Дашу семеро, теперь то она точно выиграет Уимблдон 😂
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cosset
Ответ Другая_
Извините, конечно, но если белой юбке суждено испачкаться, то она сделает это и в черных трусах) И в целом мне непонятно, если они могут так откровенно рассуждать на эту тему с журналистами, то смогут значит также спокойно пойти и переодеться.
назвать месячные месячными это такое откровение?
+5
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+5
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Мария Ефремова
А че переживает? Олвис обещали защиту от протекания
+2
-1
+1
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Ben Shelton
Курникова тоже бы одобрила это решение)
0
0
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