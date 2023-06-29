Бад-Хомбург (WTA). 1/4 финала. Блинкова сыграет со Швентек, Самсонова – с Синяковой

Анна Блинкова сыграет с Игой Швентек в четвертьфинале в Бад-Хомбурге.

Людмила Самсонова встретится с Катериной Синяковой.

Сетка турнира здесь.

Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Бад-Хомбург, Германия

25 июня – 1 июля 2023

WTA 250

Призовой фонд – 259 303 долларов

Открытые корты, трава

1/4 финала