Бад-Хомбург (WTA). 1/4 финала. Блинкова сыграет со Швентек, Самсонова – с Синяковой
Анна Блинкова сыграет с Игой Швентек в четвертьфинале в Бад-Хомбурге.
Людмила Самсонова встретится с Катериной Синяковой.
Сетка турнира здесь.
Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers
Бад-Хомбург, Германия
25 июня – 1 июля 2023
WTA 250
Призовой фонд – 259 303 долларов
Открытые корты, трава
1/4 финала
- Дата проведения
- 29 июня, 17.30
- Дата проведения
- 29 июня, 19.00
- Дата проведения
- 29 июня, 13.00
- Дата проведения
- 29 июня, 14.30
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