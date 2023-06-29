Бад-Хомбург (WTA). 1/4 финала. Блинкова сыграет со Швентек, Самсонова – с Синяковой

Теги результаты WTA Bad Homburg Open Теннис

Анна Блинкова сыграет с Игой Швентек в четвертьфинале в Бад-Хомбурге.

Людмила Самсонова встретится с Катериной Синяковой.

Сетка турнира здесь.

Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Бад-Хомбург, Германия

25 июня – 1 июля 2023

WTA 250

Призовой фонд – 259 303 долларов

Открытые корты, трава

1/4 финала

Ига Швентек (Польша) Анна Блинкова (Россия)
Дата проведения
29 июня, 17.30
Онлайн матча

 

Катерина Синякова (Чехия) Людмила Самсонова (Россия)
Дата проведения
29 июня, 19.00
Онлайн матча

 

Лючия Бронцетти (Италия) Варвара Грачева (Франция)
Дата проведения
29 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Ребека Машарова (Испания) Эмма Наварро (США)
Дата проведения
29 июня, 14.30
Онлайн матча

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