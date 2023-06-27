Кириос о переговорах ATP об инвестициях из Саудовской Аравии: «Наконец-то нам будут платить столько, сколько мы заслуживаем»

Теги ATP Ник Кириос деньги Теннис

Ник Кириос высказался о том, что ATP ведет переговоры об инвестициях из Саудовской Аравии.

Глава ассоциации Андреа Гауденци на этой неделе сообщил о возможных вложениях Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

«НАКОНЕЦ-ТО. ОНИ ПОНИМАЮТ ЦЕННОСТЬ. НАМ БУДУТ ПЛАТИТЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО МЫ ЗАСЛУЖИВАЕМ. Я В ДЕЛЕ 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰», – написал австралиец.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Фабиянчук
скажите Никусе, что в теннисе, чтобы получать больше, надо играть и выигрывать. это не его любимый баскет, где однажды на жирный долгий контракт присел и дальше можешь изображать травмы при желании
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Otl_den
Скоро. Скоро большой теннис перестанет быть англосаксонской игрушкой
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ха-ха-хах!!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
В смысле?????
Он считает, что в теннисе маленькие заработки????
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dedpihto59
Будешь играть будут и платить‼️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valerie RN
Всё-таки жалеет он, что карьеру в унитаз спустил. Любая теннисная/околотеннисная тема и он тут как тут. И все меньше его мнение кому-то интересно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий