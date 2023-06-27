Кириос о переговорах ATP об инвестициях из Саудовской Аравии: «Наконец-то нам будут платить столько, сколько мы заслуживаем»
Ник Кириос высказался о том, что ATP ведет переговоры об инвестициях из Саудовской Аравии.
Глава ассоциации Андреа Гауденци на этой неделе сообщил о возможных вложениях Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.
«НАКОНЕЦ-ТО. ОНИ ПОНИМАЮТ ЦЕННОСТЬ. НАМ БУДУТ ПЛАТИТЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО МЫ ЗАСЛУЖИВАЕМ. Я В ДЕЛЕ 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰», – написал австралиец.
Он считает, что в теннисе маленькие заработки????