Кириос о переговорах ATP об инвестициях из Саудовской Аравии: «Наконец-то нам будут платить столько, сколько мы заслуживаем»

Ник Кириос высказался о том, что ATP ведет переговоры об инвестициях из Саудовской Аравии.

Глава ассоциации Андреа Гауденци на этой неделе сообщил о возможных вложениях Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

«НАКОНЕЦ-ТО. ОНИ ПОНИМАЮТ ЦЕННОСТЬ. НАМ БУДУТ ПЛАТИТЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО МЫ ЗАСЛУЖИВАЕМ. Я В ДЕЛЕ 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰», – написал австралиец.

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