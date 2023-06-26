Швентек после выхода во второй круг в Бад-Хомбурге: «Я знаю, что у меня есть игра для травы»

Теги WTA Татьяна Мария Ига Швентек Bad Homburg Open Теннис

Ига Швентек прокомментировала победу над Татьяной Мария в первом круге в Бад-Хомбурге.

Она обыграла немку 5:7, 6:2, 6:0. Полька выиграла первый матч в сезоне на траве.

«У нее другой стиль игры, и поначалу мне было непросто. Но я очень рада, что адаптировалась к нему, потому что на траве это самое главное.

Поэтому хочу просто пойти дальше и поблагодарить себя за то, что смогла изменить ход событий. Я знаю, что у меня есть игра для травы. Мне просто нужно было ее найти», – сказала Швентек в интервью на корте.

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3 комментария

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Serj.68
Кепка рулит. Ига пожизненно первой останется
+2
-2
0
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Serj.68
Ответ Welshman09
Брава, Ига!👏 Брависсима, беллиссима!!👏💐 Ига Наталия — умница и красавица!!!🌹🌷💐 Ты должна выиграть этот турнир!!!!✌福🎾🏆 Brawa, Iga!👏 Brawissima, bellissima!!👏💐 Iga Natalia jest mądrą i piękną dziewczyną!!!🌹🌷💐 Ty musisz wygrać ten turniej!!!!✌福🎾🏆 Trzymamy kciuki, jazda, jesteś naszą gwiazdą!!!!!🤞✊🌟✊🤞 Niech Bóg ci dzisiaj pomoże!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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