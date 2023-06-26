Швентек после выхода во второй круг в Бад-Хомбурге: «Я знаю, что у меня есть игра для травы»

Ига Швентек прокомментировала победу над Татьяной Мария в первом круге в Бад-Хомбурге.

Она обыграла немку 5:7, 6:2, 6:0. Полька выиграла первый матч в сезоне на траве.

«У нее другой стиль игры, и поначалу мне было непросто. Но я очень рада, что адаптировалась к нему, потому что на траве это самое главное.

Поэтому хочу просто пойти дальше и поблагодарить себя за то, что смогла изменить ход событий. Я знаю, что у меня есть игра для травы. Мне просто нужно было ее найти», – сказала Швентек в интервью на корте.

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