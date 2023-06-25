Федерер и Кейт Миддлтон вместе потренировались на «Уимблдоне» и понаблюдали за подготовкой болдетей
Роджер Федерер и принцесса Уэльская Кэтрин вместе потренировались в преддверии «Уимблдона» и пообщались с болдетьми турнира.
Они посмотрели, как проходит подготовка болдетей, и попробовали себя в этой роли.
Кейт Миддлтон – покровительница Всеанглийского клуба.
«Большой шлем» начнется 3 июля. На нем будет около 250 болдетей, их средний возраст – 15 лет.
А то вот например, Рублев монарших особ путает со смертными (в Монако)!
А чего не "мячдети" тогда?