Федерер и Кейт Миддлтон вместе потренировались на «Уимблдоне» и понаблюдали за подготовкой болдетей

Теги Роджер Федерер Уимблдон ATP Теннис

Роджер Федерер и принцесса Уэльская Кэтрин вместе потренировались в преддверии «Уимблдона» и пообщались с болдетьми турнира.

Они посмотрели, как проходит подготовка болдетей, и попробовали себя в этой роли.

Кейт Миддлтон – покровительница Всеанглийского клуба.

«Большой шлем» начнется 3 июля. На нем будет около 250 болдетей, их средний возраст – 15 лет.

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7 комментариев

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Serg Leone
Даже сейчас Федерер более интересен для прессы чем Новак, с ним даже королевская знать почтёт за честь сыграть. Потому что король тенниса и травы. А новоявленных императоров игнорят, Дарт Вейдер от мира тенниса)
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AminO2
Princess of Wales and Roger Federer have appeared in a short video which shines a light on Wimbledon’s ball boys and girls.
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Кагов
Договорились, что если победит русский на УИ23, то вручать приз будет не Королевская особа, а.... Федерер. Дай Бог!
А то вот например, Рублев монарших особ путает со смертными (в Монако)!
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Аморалинни
"Болдети"...
А чего не "мячдети" тогда?
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