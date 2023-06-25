Федерер и Кейт Миддлтон вместе потренировались на «Уимблдоне» и понаблюдали за подготовкой болдетей

и принцесса Уэльская Кэтрин вместе потренировались в преддверии « » и пообщались с болдетьми турнира.

Они посмотрели, как проходит подготовка болдетей, и попробовали себя в этой роли.

Кейт Миддлтон – покровительница Всеанглийского клуба.

«Большой шлем» начнется 3 июля. На нем будет около 250 болдетей, их средний возраст – 15 лет.

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