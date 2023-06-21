Роджер Федерер: «Сейчас в теннис играю только с детьми»

Роджер Федерер рассказал о состоянии здоровья после завершения карьеры.

«Если бы организм был в идеальном состоянии, я бы, наверное, провел несколько выставочных матчах. Я по-прежнему хожу в тренажерный зал четыре-пять раз в неделю и стараюсь привести колено в порядок. Поэтому у меня нет ощущения, что я что-то упускаю.

Меня удивляет то, насколько я заинтересован в теннисных результатах. Я редко смотрю матчи, но мне очень интересны хайлайты, три-четыре раза в день я проверяю результаты. Я рад, что теннис по-прежнему меня так интересует.

Сам я играю только с детьми. Никогда не бронировал корт, чтобы поиграть с друзьями. Но с детьми часто выхожу. Мне это очень нравится».

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