Роджер Федерер: «Сейчас в теннис играю только с детьми»

Теги Роджер Федерер ATP Теннис

Роджер Федерер рассказал о состоянии здоровья после завершения карьеры.

«Если бы организм был в идеальном состоянии, я бы, наверное, провел несколько выставочных матчах. Я по-прежнему хожу в тренажерный зал четыре-пять раз в неделю и стараюсь привести колено в порядок. Поэтому у меня нет ощущения, что я что-то упускаю.

Меня удивляет то, насколько я заинтересован в теннисных результатах. Я редко смотрю матчи, но мне очень интересны хайлайты, три-четыре раза в день я проверяю результаты. Я рад, что теннис по-прежнему меня так интересует.

Сам я играю только с детьми. Никогда не бронировал корт, чтобы поиграть с друзьями. Но с детьми часто выхожу. Мне это очень нравится».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей48
…вы много раз были в разлуке…Легенда вы это заслужили! Спасибо за карьеру👌
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
А я вот не удивлён, что Роджер по прежнему интересуется результатами, хайлайтами матчей.
Только с таким увлечением теннисом и можно играть до 40)
Интересно, до скольки лет будет играть парень, которого собаки заставляют играть по 7 часов в день?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashati
А с Миркой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий