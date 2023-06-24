Алькарас о возможности снова стать первой ракеткой мира: «Я об этом думаю, я на это нацелен»

Карлос Алькарас прокомментировал то, что станет первой ракеткой, если победит в Лондоне.

«Если честно, в начале недели я не знал. Но вчера на пресс-конференции мне сказали, что я могу вернуться на первую строчку, и я такой: «Боже мой».

Это дополнительная мотивация. Я об этом думаю, я на это нацелен. Для меня первая строчка рейтинга, первый номер посева на «Уимблдоне» – это мечта».