Алькарас о возможности снова стать первой ракеткой мира: «Я об этом думаю, я на это нацелен»

Теги ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал то, что станет первой ракеткой, если победит в Лондоне.

«Если честно, в начале недели я не знал. Но вчера на пресс-конференции мне сказали, что я могу вернуться на первую строчку, и я такой: «Боже мой».

Это дополнительная мотивация. Я об этом думаю, я на это нацелен. Для меня первая строчка рейтинга, первый номер посева на «Уимблдоне» – это мечта».

7 комментариев

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Ан Кот
будешь Карасик первым липовым
а настоящий первый тебя в Париже ломал через колено)
+12
-6
+6
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Tarkovski
Прошлая игра с ДеМинором получилась эпичной, интересно как в этот раз будет
+4
0
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master s
два юсо, ао, уим - 8000 очков выброшены в пропасть, сейчас 500 недель на 1 строчке Джокера, было бы непоправимым ударом коллективному федереру

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