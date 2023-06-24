Алькарас о возможности снова стать первой ракеткой мира: «Я об этом думаю, я на это нацелен»
Карлос Алькарас прокомментировал то, что станет первой ракеткой, если победит в Лондоне.
«Если честно, в начале недели я не знал. Но вчера на пресс-конференции мне сказали, что я могу вернуться на первую строчку, и я такой: «Боже мой».
Это дополнительная мотивация. Я об этом думаю, я на это нацелен. Для меня первая строчка рейтинга, первый номер посева на «Уимблдоне» – это мечта».
а настоящий первый тебя в Париже ломал через колено)
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