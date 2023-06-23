Джокович сыграет с Тиафу на выставочном турнире в Лондоне на следующей неделе
Новак Джокович выступит на выставочном турнире в Лондоне, который пройдет на следующей неделе.
29 июня он проведет матч против Фрэнсиса Тиафу.
Также на турнире выступят Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Хольгер Руне, Кэмерон Норри, Александр Зверев, Иржи Лехечка, Стэн Вавринка, Доминик Тим, Люка Ван Аш.
3 июля начнется «Уимблдон», где Джокович будет защищать титул.
Просто Новак, как и все, проходит допинг-контроль, и за такие малые интервалы какие-то заперещенные вещества наврядли полностью выветриваются. Так что есть большие основание полагать, что там смесь чего-то простого.
Естественно это будет секретом, но тогда ты утверждаешь, что кровь, наравне с остальными спортсменами он не сдает.
Предлагаю сделать это сенсацией, за нее полюбому много народу ухватится.
Зы, но вообще то я написал просто свой опыт о том, что когда долгое время сидишь на деете, а потом вбрасываешь необходимые вещества - эффект может быть более чем заметным.
Ты, кстати можешь проверить это на себе, ну хотя бы провести месяца 3 на сыроежке, только сдается мне, ты не в силах это сделать.
Чистота - понятие очень относительное. Примерно как с Машей. Вчера ты чистая, завтра грязная.
ДРугое дело если с Машей и Армстронгом все понятно, то серб к своему образу жизни шел все жизнь, довольно открыто. Над ним смеялись, тем не менее он там, где есть.