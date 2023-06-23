Джокович сыграет с Тиафу на выставочном турнире в Лондоне на следующей неделе

выступит на выставочном турнире в Лондоне, который пройдет на следующей неделе.

29 июня он проведет матч против .

Также на турнире выступят , , , , , , , , Люка Ван Аш.

3 июля начнется «Уимблдон», где Джокович будет защищать титул.

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