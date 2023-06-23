Джокович сыграет с Тиафу на выставочном турнире в Лондоне на следующей неделе

Теги Новак Джокович ATP Стэн Вавринка Доминик Тим Александр Зверев Фрэнсис Тиафу Каспер Рууд Кэмерон Норри Иржи Лехечка Карлос Алькарас Хольгер Руне Люка Ван Аш Теннис

Новак Джокович выступит на выставочном турнире в Лондоне, который пройдет на следующей неделе.

29 июня он проведет матч против Фрэнсиса Тиафу.

Также на турнире выступят Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Хольгер Руне, Кэмерон Норри, Александр Зверев, Иржи Лехечка, Стэн Вавринка, Доминик Тим, Люка Ван Аш.

3 июля начнется «Уимблдон», где Джокович будет защищать титул.

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10 комментариев

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S.Graf
Крутой состав, как для выставки. Не всякий Мастерс соответствует
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Dmitry Aqf
Ответ Serg Leone
Не вижу кто Новака может остановить на Уиме. Тем более со своим "волшебным" снадобьем, так он называют ту субстанцию, которую ему постоянно разводят в бутылках. У зрителей накопилось за все время масса вопросов, что он пьет, но Новак так и не ответил толком, а значит попал под подозрение. Боюсь, что Уим будет такой же скучный и предсказуемым как и прошлые 2 шлема с заранее известным победителем. Мне кажется в этот раз ему даже не придётся симулировать во время матчей, настолько его преимущество будет подавляющим, что он может повести себя благородно даже как Федерер,
Я в своей жизни пережил достаточно долгую сыроедческую диету, да и не один раз - это то есть, для примера, год или больше, и осмелюсь предположить, что в том снадобье могут быть жиры, сахара или соли. Непонятно, что сейчас за диета у Новака, но при диете всегда будут недостающие элементы при максимальных нагрузках. Даже такие простые, как жиры, соль, сахар. При восполнении которых можно на короткое время укрепить и стабилизировать организм.

Просто Новак, как и все, проходит допинг-контроль, и за такие малые интервалы какие-то заперещенные вещества наврядли полностью выветриваются. Так что есть большие основание полагать, что там смесь чего-то простого.
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tanya_1111
О, поглядим, поглядим конечно ))
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Serg Leone
Не вижу кто Новака может остановить на Уиме. Тем более со своим "волшебным" снадобьем, так он называют ту субстанцию, которую ему постоянно разводят в бутылках. У зрителей накопилось за все время масса вопросов, что он пьет, но Новак так и не ответил толком, а значит попал под подозрение. Боюсь, что Уим будет такой же скучный и предсказуемым как и прошлые 2 шлема с заранее известным победителем. Мне кажется в этот раз ему даже не придётся симулировать во время матчей, настолько его преимущество будет подавляющим, что он может повести себя благородно даже как Федерер,
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dedpihto59
Крутая компания, будет интересно💪‼️
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Ярик01
Giorgio Armani exhibition event
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Serg Leone
Ответ Dmitry Aqf
Я в своей жизни пережил достаточно долгую сыроедческую диету, да и не один раз - это то есть, для примера, год или больше, и осмелюсь предположить, что в том снадобье могут быть жиры, сахара или соли. Непонятно, что сейчас за диета у Новака, но при диете всегда будут недостающие элементы при максимальных нагрузках. Даже такие простые, как жиры, соль, сахар. При восполнении которых можно на короткое время укрепить и стабилизировать организм. Просто Новак, как и все, проходит допинг-контроль, и за такие малые интервалы какие-то заперещенные вещества наврядли полностью выветриваются. Так что есть большие основание полагать, что там смесь чего-то простого.
Да, и поэтому он не рассказывает, что разводит, это большой секрет, зачем тогда скрывать если там такие простые ингридиенты и всё разрешённое? А его команда бывает даже закрывает своими телами процесс приготовления снадобья, чтобы камеры не дай Бог не увидели.)
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Dmitry Aqf
Ответ Serg Leone
Да, и поэтому он не рассказывает, что разводит, это большой секрет, зачем тогда скрывать если там такие простые ингридиенты и всё разрешённое? А его команда бывает даже закрывает своими телами процесс приготовления снадобья, чтобы камеры не дай Бог не увидели.)
А что, все точно знают состав его диеты?
Естественно это будет секретом, но тогда ты утверждаешь, что кровь, наравне с остальными спортсменами он не сдает.
Предлагаю сделать это сенсацией, за нее полюбому много народу ухватится.

Зы, но вообще то я написал просто свой опыт о том, что когда долгое время сидишь на деете, а потом вбрасываешь необходимые вещества - эффект может быть более чем заметным.

Ты, кстати можешь проверить это на себе, ну хотя бы провести месяца 3 на сыроежке, только сдается мне, ты не в силах это сделать.
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Serg Leone
Ответ Dmitry Aqf
А что, все точно знают состав его диеты? Естественно это будет секретом, но тогда ты утверждаешь, что кровь, наравне с остальными спортсменами он не сдает. Предлагаю сделать это сенсацией, за нее полюбому много народу ухватится. Зы, но вообще то я написал просто свой опыт о том, что когда долгое время сидишь на деете, а потом вбрасываешь необходимые вещества - эффект может быть более чем заметным. Ты, кстати можешь проверить это на себе, ну хотя бы провести месяца 3 на сыроежке, только сдается мне, ты не в силах это сделать.
Лэнс Армстронг тоже сдавал кровь регулярно на Тур де Франс, но это ему не мешало сидеть плотно на допинге. Можно просто обхитрить систему, купить коррумпированных чиновников, которые будут закрывать глаза, они даже вместо вашей крови в пробирки будут наливать чужую кровь, чтобы в случае проверок каких-либо, можно было сказать, что вот смотрите спортсмен абсолютно чистый, так что не подкапаешься. Вы серъезно верите в чистоту спорта, особенно в таких прибыльных видах спорта, где топовый теннисист приносит АТР и чиновникам многомиллионные доходы, за такие доходы можно и не на такие нарушения пойти.
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Dmitry Aqf
Ответ Serg Leone
Лэнс Армстронг тоже сдавал кровь регулярно на Тур де Франс, но это ему не мешало сидеть плотно на допинге. Можно просто обхитрить систему, купить коррумпированных чиновников, которые будут закрывать глаза, они даже вместо вашей крови в пробирки будут наливать чужую кровь, чтобы в случае проверок каких-либо, можно было сказать, что вот смотрите спортсмен абсолютно чистый, так что не подкапаешься. Вы серъезно верите в чистоту спорта, особенно в таких прибыльных видах спорта, где топовый теннисист приносит АТР и чиновникам многомиллионные доходы, за такие доходы можно и не на такие нарушения пойти.
Если это серб - то да. Ну а вообще, можно было сразу так написать. Я бы и не утруждался писать тут ни о своем опыте, ни о предложении что-то попробовать.
Чистота - понятие очень относительное. Примерно как с Машей. Вчера ты чистая, завтра грязная.
ДРугое дело если с Машей и Армстронгом все понятно, то серб к своему образу жизни шел все жизнь, довольно открыто. Над ним смеялись, тем не менее он там, где есть.
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