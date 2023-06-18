Берлин (WTA). Александрова сыграет с Самсоновой, Касаткина – с Мартич, Кудерметова во втором круге может сыграть с Соболенко

Теги WTA Петра Квитова Петра Мартич Каролина Плишкова Онс Жабер Донна Векич Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Анна Блинкова Екатерина Александрова Арина Соболенко Елена Рыбакина Людмила Самсонова Варвара Грачева Bett1open Циньвэнь Чжэн Теннис

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Берлине, который начнется завтра.

Арина Соболенко (1) сыграет с квалифаером. Во втором круге она может встретиться с Вероникой Кудерметовой (WC) или Циньвэнь Чжэн.

Елена Рыбакина (2) тоже начнет матчем с квалифаером. Во втором круге она может встретиться с Варварой Грачевой или Донной Векич.

Екатерина Александрова поборется с Людмилой Самсоновой.

Дарья Касаткина (8) встретится с Петрой Мартич. Во втором круге победительница этого матча выйдет на Анну Блинкову или квалифаера.

Действующая чемпионка Онс Жабер (4) сыграет с квалифаером, Петра Квитова (7) – с Каролиной Плишковой.

Полностью сетка здесь.

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6 комментариев

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avcgloronalduMU
Александрова только что выиграла libema open, обыграв в финале кудерметову, так что соболенко получит отпор
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N.S.A.8.5
Грачёва разве не за Францию выступает?
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YMobilis
Начинается жара
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Vale1
Зашибись посев для наших...
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Эльвин Гульмалиев
Ответ N.S.A.8.5
Грачёва разве не за Францию выступает?
нет, она ещё не получила французское гражданство, но в принципе к России она уже относится посредственно... точно не россиянка
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ID201
Ответ N.S.A.8.5
Грачёва разве не за Францию выступает?
Еще не перешла, это все затянется, она только только получила паспорт. Пока получит релиз от ФТР, пока Франция подпишет документы - скорее всего перейдет к американскому Харду
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