Берлин (WTA). Александрова сыграет с Самсоновой, Касаткина – с Мартич, Кудерметова во втором круге может сыграть с Соболенко
Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Берлине, который начнется завтра.
Арина Соболенко (1) сыграет с квалифаером. Во втором круге она может встретиться с Вероникой Кудерметовой (WC) или Циньвэнь Чжэн.
Елена Рыбакина (2) тоже начнет матчем с квалифаером. Во втором круге она может встретиться с Варварой Грачевой или Донной Векич.
Екатерина Александрова поборется с Людмилой Самсоновой.
Дарья Касаткина (8) встретится с Петрой Мартич. Во втором круге победительница этого матча выйдет на Анну Блинкову или квалифаера.
Действующая чемпионка Онс Жабер (4) сыграет с квалифаером, Петра Квитова (7) – с Каролиной Плишковой.
Полностью сетка здесь.
6 комментариев