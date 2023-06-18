Берлин (WTA). Александрова сыграет с Самсоновой, Касаткина – с Мартич, Кудерметова во втором круге может сыграть с Соболенко

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Берлине, который начнется завтра.

(1) сыграет с квалифаером. Во втором круге она может встретиться с (WC) или Циньвэнь Чжэн.

(2) тоже начнет матчем с квалифаером. Во втором круге она может встретиться с или .

поборется с .

(8) встретится с . Во втором круге победительница этого матча выйдет на или квалифаера.

Действующая чемпионка (4) сыграет с квалифаером, Петра Квитова (7) – с Каролиной Плишковой.

Полностью сетка здесь.

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