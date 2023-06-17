Вайда о шансах Джоковича собрать календарный Большом шлем: «Новак не совершит одну и ту же ошибку дважды»
Бывший тренер Новака Джоковича Марьян Вайда прокомментировал шансы серба собрать календарный Большой шлем.
«У Новака хорошие шансы на победу на «Уимблдоне», а в США многое решит психология. Думаю, конкуренция там будет выше, чем на траве. На харде очень опасен Алькарас, подбирается Зверев, точно прибавит Медведев. Так что в Нью-Йорке конкурентов будет много.
В отличие от 2021-го, в этом году нет Олимпиады, поэтому Новак не совершит одну и ту же ошибку дважды».
Напомним, Вайда просил Джоковича отказаться от участия в Олимпиаде в Токио ради подготовки к US Open, где он впервые мог оформить календарный Большой шлем.
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А ещё я понимаю, что ои должны были проводиться в 2020м, а не 2021м, но случай распорядился так.
Надеюсь, в 2024 на кортах Парижа произойдет такое же торжество справедливости, какое произошло неделю назад.
Весь адекватный теннисный мир поболеет за долгожданное золото ои Новака
Поглядим, как пойдет. Маленькими шагами - вперед, к цели. Щас - Уим. Держу кулачки...
Интересно, знает ли Марьян русскую поговорку "делить шкуру неубитого медведя" (хоть и двусмысленно звучит, но очень актуально). Рассуждать о БШ ещё до жеребьёвки Уима как-то преждевременно, ятд.
Но есть и другая пословица: Бог любит Троицу.
Шаг за шагом. Идемо!
(не "зачем", а именно "почему")