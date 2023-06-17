Вайда о шансах Джоковича собрать календарный Большом шлем: «Новак не совершит одну и ту же ошибку дважды»

Теги Новак Джокович US Open Уимблдон ATP Марьян Вайда Теннис

Бывший тренер Новака Джоковича Марьян Вайда прокомментировал шансы серба собрать календарный Большой шлем.

«У Новака хорошие шансы на победу на «Уимблдоне», а в США многое решит психология. Думаю, конкуренция там будет выше, чем на траве. На харде очень опасен Алькарас, подбирается Зверев, точно прибавит Медведев. Так что в Нью-Йорке конкурентов будет много.

В отличие от 2021-го, в этом году нет Олимпиады, поэтому Новак не совершит одну и ту же ошибку дважды».

Напомним, Вайда просил Джоковича отказаться от участия в Олимпиаде в Токио ради подготовки к US Open, где он впервые мог оформить календарный Большой шлем.

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14 комментариев

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Nikolay Stavrogin
Я понимаю решение Новака и прекрасно понимаю Вайду.
А ещё я понимаю, что ои должны были проводиться в 2020м, а не 2021м, но случай распорядился так.
Надеюсь, в 2024 на кортах Парижа произойдет такое же торжество справедливости, какое произошло неделю назад.
Весь адекватный теннисный мир поболеет за долгожданное золото ои Новака
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Ночная Фурия
Ответ S.Graf
Большой Шлем - любимая тема Вайды. Он говорил об этом в начале 2016го, потом - в начале 2021го. Интересно, знает ли Марьян русскую поговорку "делить шкуру неубитого медведя" (хоть и двусмысленно звучит, но очень актуально). Рассуждать о БШ ещё до жеребьёвки Уима как-то преждевременно, ятд. Но есть и другая пословица: Бог любит Троицу. Шаг за шагом. Идемо!
Ну, нельзя не признать, что Марьян был прав. Не нужно было ехать в этот влажный олимпийский ад, когда и мечта не сбылась, и сил не осталось.
Поглядим, как пойдет. Маленькими шагами - вперед, к цели. Щас - Уим. Держу кулачки...
+8
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+8
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dedpihto59
Надеюсь в этом году у Новака всё получится🤞‼️
+9
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Горыныч79
Ответ Jefri AG
Если на US Open Джокович опять попадёт на Медведева, то у него сразу начнутся флешбеки двухгодичной давности, он ментально развалится и от страха в корт попасть не сможет. Будет забавно на это посмотреть)
Эх, было бы забавно посмотреть на тебя после финала РГ! :)))
+4
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+4
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S.Graf
Большой Шлем - любимая тема Вайды. Он говорил об этом в начале 2016го, потом - в начале 2021го.
Интересно, знает ли Марьян русскую поговорку "делить шкуру неубитого медведя" (хоть и двусмысленно звучит, но очень актуально). Рассуждать о БШ ещё до жеребьёвки Уима как-то преждевременно, ятд.
Но есть и другая пословица: Бог любит Троицу.
Шаг за шагом. Идемо!
+9
-6
+3
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as009595@icloud.com
Ответ Ночная Фурия
Ну, нельзя не признать, что Марьян был прав. Не нужно было ехать в этот влажный олимпийский ад, когда и мечта не сбылась, и сил не осталось. Поглядим, как пойдет. Маленькими шагами - вперед, к цели. Щас - Уим. Держу кулачки...
Да прав, тем более Новак был капитаном олимпийской сборной, участвовал не только в одиночке, но в паре и миксте и еще лидер нации, ожидание давление, все это не могло не сказаться на его игре на олимпиаде, но на юс опен Новак хорошо подготовился, вышел в финал и там по мне просто Медведев был лучше, в сша хоть и хард, но Новак не непобедим как в Австралии
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mamapapaya
Ответ as009595@icloud.com
Да прав, тем более Новак был капитаном олимпийской сборной, участвовал не только в одиночке, но в паре и миксте и еще лидер нации, ожидание давление, все это не могло не сказаться на его игре на олимпиаде, но на юс опен Новак хорошо подготовился, вышел в финал и там по мне просто Медведев был лучше, в сша хоть и хард, но Новак не непобедим как в Австралии
Безусловно Медведев был лучше, так как Новака не было на корте, играл на 14.5%
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S.Graf
Ответ Ночная Фурия
Ну, нельзя не признать, что Марьян был прав. Не нужно было ехать в этот влажный олимпийский ад, когда и мечта не сбылась, и сил не осталось. Поглядим, как пойдет. Маленькими шагами - вперед, к цели. Щас - Уим. Держу кулачки...
Как думаешь, почему Новак поехал в Токио?
(не "зачем", а именно "почему")
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mamapapaya
Ответ S.Graf
Большой Шлем - любимая тема Вайды. Он говорил об этом в начале 2016го, потом - в начале 2021го. Интересно, знает ли Марьян русскую поговорку "делить шкуру неубитого медведя" (хоть и двусмысленно звучит, но очень актуально). Рассуждать о БШ ещё до жеребьёвки Уима как-то преждевременно, ятд. Но есть и другая пословица: Бог любит Троицу. Шаг за шагом. Идемо!
В данном случае это постановка цели! Без этого большие дела не делаются!
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Горыныч79
Ответ as009595@icloud.com
Да прав, тем более Новак был капитаном олимпийской сборной, участвовал не только в одиночке, но в паре и миксте и еще лидер нации, ожидание давление, все это не могло не сказаться на его игре на олимпиаде, но на юс опен Новак хорошо подготовился, вышел в финал и там по мне просто Медведев был лучше, в сша хоть и хард, но Новак не непобедим как в Австралии
И в чём проявилось то, что "на юс опен Новак хорошо подготовился"?
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