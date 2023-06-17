Вайда о шансах Джоковича собрать календарный Большом шлем: «Новак не совершит одну и ту же ошибку дважды»

Бывший тренер Новака Джоковича Марьян Вайда прокомментировал шансы серба собрать календарный Большой шлем.

«У Новака хорошие шансы на победу на «Уимблдоне», а в США многое решит психология. Думаю, конкуренция там будет выше, чем на траве. На харде очень опасен Алькарас, подбирается Зверев, точно прибавит Медведев. Так что в Нью-Йорке конкурентов будет много.

В отличие от 2021-го, в этом году нет Олимпиады, поэтому Новак не совершит одну и ту же ошибку дважды».

Напомним, Вайда просил Джоковича отказаться от участия в Олимпиаде в Токио ради подготовки к US Open, где он впервые мог оформить календарный Большой шлем.

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