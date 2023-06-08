Соболенко о поражении от Муховой: «Не было дополнительного сверхдавления. Эмоционально я очень хорошо себя чувствовала»

Арина Соболенко прокомментировала поражение в полуфинале «Ролан Гаррос».

Она проиграла Каролине Муховой – 6:7(5), 7:6(5), 5:7.

– Трудный матч. Она играла невероятно. И все же у меня было много возможностей, но я ими не воспользовалась.

Конечно, я очень разочарована этим обидным поражением, но ничего страшного.

– У вас был матчбол при счете 5:2. Когда вы почувствовали, что ваша игра перестала работать? Тогда или уже после?

– Нет, я думаю, после того, как проиграла свою подачу. Я подавала на матч, и после этого гейма она включилась и заиграла немного агрессивнее, а я потеряла свой ритм. Да, я выключилась.

– Одно время она была немного в тени из-за травм. Вы можете сравнить матч с ней и с вашими обычными соперницами за последний год – Игой и Еленой?

– Да, она была немного в тени, но она всегда показывает отличный теннис, выходит к сетке, играет очень агрессивно. Например, если она видит возможность, то идет к сетке, поэтому против нее трудновато выстраивать розыгрыш.

Да, она просто играла в отличный теннис.

– В этом году вы часто говорили об эмоциях на корте. Что вы сегодня чувствовали? Было какое-то дополнительное давление?

– Не было какого-то дополнительного сверхдавления. Я хорошо себя чувствовала, боролась за каждую возможность.

Эмоционально я очень хорошо себя чувствовала. Не знаю. Просто трудно что-то сказать об этом матче (улыбается).

Соболенко упустила финал «Ролан Гаррос» – с матчбола. Ее выбила Мухова – которая поражает разнообразием и играет на гитаре

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