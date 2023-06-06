Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек в полуфинале Открытого чемпионата Франции встретится с Бразильянкой Беатрис Хаддад Майей. Матч состоится 8 июня, начало не ранее 17:30 по московскому времени.

Соперницы сойдутся в поединке на корте имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ига Швентек очень уверенно движется по сетке турнира к своему третьему титулу на Roland Garros. В первых четырех матчах она буквально не заметила своих соперниц, причем в первом и во втором кругах выигрывала первый сет со счетом 6 : 4, а затем делала «баранки». Более того, в третьем круге китаянка Ван Синюй стала обладательницей двух таких баранок, она не смогла взять ни одного гейма. Первый сет с Коко Гауфф в четвертьфинале тоже закончился со счетом 6 : 4, и даже завязалась борьба в начале второго, но итог все равно один и тот же. Ига Швентек в очередной раз сыграет в полуфинале Roland Garros.

Кто по-настоящему удивил на турнире, так это Беатрис Хаддад Майя. Мало того, что она стала первой бразильянкой, которая добралась до полуфинала Roland Garros, так еще и затратила на это в общей сложности двенадцать с половиной часов. Уже перед четвертьфинальным ее поединком с Онс Жабер были сомнения, что Беатрис хватит сил, но и здесь она выдержала трехсетовый поединок, который стал четвертым подряд. После матча Хаддад Майя сказала, что секрет ее выносливости прост, у нее очень хорошие физиотерапевты. Но перед матчем с Игой Швентек есть нюанс. Ранее матчи разделяло двое суток, а теперь до поединка осталось менее 24 часов.

Соперницы играли между собой только один раз в прошлом году на турнире в канадском Торонто на харде. Тот матч тоже затянулся на три сета, м выиграла его бразильянка. Теперь многие специалисты и букмекеры склоняются к тому, что Швентек сможет взять реванш. Winline предлагает на победу польки коэффициент 1,08, успех Хаддад Майи оценивается коэффициентом 8,20.

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