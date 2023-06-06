Соболенко после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»: «Не знаю, почему все считают меня хардовой специалисткой. На грунте мне очень уютно»

Арина Соболенко прокомментировала выход в 1/2 финала «Ролан Гаррос».

Сегодня она обыграла на корте Филиппа Шатрие Элину Свитолину – 6:4, 6:4.

«Она очень сложная соперница, отлично двигается. То, что она делает после рождения ребенка, очень впечатляет. Я ее очень уважаю.

Сложный матч, и я очень довольна победой. Атмосфера была невероятной – спасибо, что поддерживали нас. Конечно, мы знаем, что вы ждете Новака, но я притворюсь, что вы пришли ради меня (смеется). Спасибо.

В детстве я на грунте тренировалась больше, чем на харде. Не знаю, почему все считают меня хардовой специалисткой. На грунте я чувствую себя очень уютно.

Надеюсь, я смогу как можно дальше пройти на «Ролан Гаррос». Мне очень нравится здесь выступать, и я хочу задержаться как можно дольше и порадовать болельщиков хорошим теннисом».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе