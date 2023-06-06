Соболенко после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»: «Не знаю, почему все считают меня хардовой специалисткой. На грунте мне очень уютно»

Теги Ролан Гаррос WTA Элина Свитолина Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала выход в 1/2 финала «Ролан Гаррос».

Сегодня она обыграла на корте Филиппа Шатрие Элину Свитолину – 6:4, 6:4.

«Она очень сложная соперница, отлично двигается. То, что она делает после рождения ребенка, очень впечатляет. Я ее очень уважаю.

Сложный матч, и я очень довольна победой. Атмосфера была невероятной – спасибо, что поддерживали нас. Конечно, мы знаем, что вы ждете Новака, но я притворюсь, что вы пришли ради меня (смеется). Спасибо.

В детстве я на грунте тренировалась больше, чем на харде. Не знаю, почему все считают меня хардовой специалисткой. На грунте я чувствую себя очень уютно.

Надеюсь, я смогу как можно дальше пройти на «Ролан Гаррос». Мне очень нравится здесь выступать, и я хочу задержаться как можно дольше и порадовать болельщиков хорошим теннисом».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verdo
вот и хорошо, готовь мухобойку
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий