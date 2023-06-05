Седьмая ракетка мира Онс Жабер из Туниса в четвертьфинале Roland Garros 2023 встретится с теннисисткой из Бразилии Беатрис Хаддад Майей. Матч состоится 7 июня, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

Соперницы проведут поединок на корте имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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После победы в предыдущем матче над американкой Бернардой Перой теннисистка из Туниса собрала все четвертьфиналы Большого шлема. На Открытом чемпионате Франции есть реальный шанс впервые выйти в полуфинал. Там, правда, скорее всего, ее будет ждать Ига Швентек, но бороться можно и нужно с любой теннисисткой. На нынешнем турнире в четырех матчах Жабер отдала своим соперницам лишь один сет хорватке Ольге Данилович. В остальных поединках она вообще ни разу не дала усомниться в своем превосходстве. Максимум, позволяла выиграть пять геймов.

В отличие от туниски Беатрис Хаддад Майя играла в основном трехсетовые поединки. Лишь в матче первого круга с немкой Татьяной Марией победа бразильянке далась легко. Дальше были два сложных поединка с россиянками Дианой Шнайдер и Екатериной Александровой, но даже они не идут ни в какое сравнение с тем, что было во встрече четвертого круга против испанки Сары Срооибес-Тормо. Теннисистки провели на корте около четырех часов. Многие поединки у мужчин умещаются в три часа. Но в данном случае геймы по десять минут были нормальным делом. В результате этот матч оказался самым продолжительным у женщин, начиная с 1995 года.

Соперницы встречались дважды. Первый их поединок прошел в 2016 году. Турнир Joue-Les-Tours проходил во Франции на харде, и Онс выиграла у Беатрис в двух сетах. Второй матч состоялся недавно в Штутгарте на грунте, вновь взяла верх туниска. Оба раза для победы ей хватило двух сетов. Нечто подобное может произойти и сейчас, букмекеры на ее стороне. Winline предлагает на победу Жабер коэффициент 1,37, успех Хаддад Майи оценивается коэффициентом 3,20.

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