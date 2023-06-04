В четвертьфинальном матче мужской сетки турнира на кортах Roland Garros 2023 сойдутся первая и пятая ракетка мира. Испанец Карлос Алькарас будет встречаться с Стефаносом Циципасом из Греции. Матч состоится 6 июня, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Карлосу Алькарасу двадцать лет, но на его счету уже десять побед на турнирах АТР и одна победа на турнире Большого шлема. В прошлом году он выиграл Открытый чемпионат США. Мог бы иметь хорошие шансы на победу в январе в Австралии, но травма помешала ему принять участие в Australian Open. Сейчас он серьезно настроен выиграть Ролан Гаррос. По турниру он идет уверенно, не оставляя шансов своим соперника. Но в их числе пока не было с приставкой «топ», и матч с Циципасом будет проверкой на готовность завоевать второй большой титул в карьере.

У Стефаноса Циципаса пока таких титулов нет, хотя он на четыре года старше своего предстоящего оппонента. Греческий теннисист дважды играл в финале турниров Большого шлема, но оба раза проигрывал Новаку Джоковичу. особенно обидным было поражение в решающем поединке на Ролан Гаррос в 2021 году, когда грек вел по сетам но упустил преимущество и уступил в пяти партиях. Потенциально с Новаком он может встретиться в полуфинале, но сейчас Алькарас выглядит соперником посильнее сербского теннисиста.

Не в пользу Циципаса и статитстика личных встреч с Алькарасом. За два последних года теннисисты сыграли четыре матча, и во всех победу одержал испанец. Два поединка проходили на грунте, причем оба раза на турнире в Барселоне. В прошлом году Карлос выиграл в трех партиях, а в апреле 2023 года в финале турнира для победы над Стефаносом ему хватило двух партий. Исходя из этого, букмекеры отдают преимущество первой ракетке мира. Winline предлагает на победу Алькараса коэффициент 1,21, выигрыш Циципаса оценивается коэффициентом 4,50.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023