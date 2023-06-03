Ролан Гаррос: Онс Жабер — Бернарда Пера прямая трансляция матча 05.06.2023

Теги Ролан Гаррос Онс Жабер Бернарда Пера Теннис

Седьмая ракетка мира Онс Жабер из Туниса в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису встретится с американкой Бернардой Перой. Матч состоится 5 июня, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

Соперницы проведут поединок на корте имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Для Онс Жабер играть на этой стадии турнира Ролан Гаррос стало привычным делом. Дважды в карьере она выходила в четвертый круг в 2020 и в 2021 годах и оба раза уступала. Прошлогодний турнир она тоже постаралась поскорее забыть, така как выбыла уже после первого круга. Сейчас есть отличный шанс дойти как минимум до полуфинала. Во-первых, Бернарда Пера не самая грозная соперница, во-вторых, в случае победы играть с Хаддад Майей или Соррибес-Тормо. Победа над ними откроет путь к полуфиналу и встрече с Игой Швентек.

Прекрасно это понимает и американка. Но для Бернарды Перы пока рано задумываться о таких перспективах. Она выступает по принципу «будет день — будет и пища». Таким образом она смогла поочередно выбить на турнире Анетт Контавейт из Эстонии, хорватку Донну Векич и итальянку Элизабетту Коччаретто. Пера на данный момент седьмая ракетка США, но при этом находится в числе трех американок, которые вышли в четвертый круг на Ролан Гаррос. Можно попробовать прыгнуть выше головы и пройти дальше.

Однако сделать это будет очень сложно. Несмотря на то что счет личных встреч Жабер и Перы 1 – 1, оба матча прошли давно. Первый в 2016 году на грунтовом покрытии закончился победой туниски, второй в 2019 году на харде, в нем Бернарда взяла реванш. Сейчас послужной список Жабер гораздо выше, выше и ее шансы на победу. Букмекеры отдают преимущество седьмой ракетке мира. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,23, успех американки оценивается коэффициентом 4,20.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023

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