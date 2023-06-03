Ролан Гаррос: Томас Мартин Этчеверри — Йошихито Нишиока прямая трансляция матча 05.06.2023

Теги Ролан Гаррос Йошихито Нишиока Томас Мартин Этчеверри Теннис

Третья ракетка Аргентины Томас Мартин Этчеверри в четвертом круге Roland Garros 2023 встретится с японским теннисистом Йошихито Нишиокой. Матч состоится 5 июня, ориентировочное начало не ранее 16:30 по московскому времени.

Встреча соперников пройдет на стадионе имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Встречаются не самые элитные теннисисты. Томас Мартин в рейтинге замыкает пятый десяток, но при этом следует отметить его прогресс. С каждым годом аргентинец выступает все лучше и постепенно поднимается в рейтинге. Учитывая, что Этчеверри 23 года, то у него высокие шансы стать первой ракеткой своей страны и войти по итогам сезона в двадцатку. Но для этого нужно сначала побеждать в матче с Нишиокой, что вполне по силам. Во втором и третьем кругах Томас Мартин уже обыграл двух теннисистов из первой двадцатки Алекса де Минаура и Борну Чорича.

Нишиока старше своего соперника не четыре года, он более опытен. В отличие от Этчеверри у японца есть победы на турнирах АТР. Однако с турнирами Большого шлема пока не ладится. Тут успехи появились лишь в этом сезоне. В январе он смог дойти до четвертого круга на Australian Open, и вот теперь впервые будет играть та такой же стадии в Париже. Соперники у Йошихито были полегче чем у аргентинца, но ему пришлось тратить гораздо больше усилий. На пути к этой стадии он сыграл два пятисетовых поединка, в том числе и в предыдущем матче с бразильцем Тиаго Сейботом Уайлдом.

Соперники ранее на теннисных турнирах не пересекались. Статистика на кортах Парижа у японца похуже, и дело даже не в пятисетовых матчах, у него количество невынужденных ошиюок в среднем доходит до пятидесяти. Этчеверри с удовольствием воспользуется этими подарками. Специалисты и букмекеры считают фаворитом аргентинца. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,29, выигрыш японца оценивается коэффициентом 3,60.

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