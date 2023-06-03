В той части сетки мужского турнира Roland Garros, где выступал российский теннисист Даниил Медведев, в итоге за выход в четвертьфинал будут бороться аргентинец Томас Мартин Этчеверри и японец Йошихито Нишиока. Матч состоится 5 июня на стадионе имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 16:30 по московскому времени.

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Томас Мартин Этчеверри на данный момент третья ракетка Аргентины и на Открытом чемпионате Франции уже добился для себя большого успеха, выйдя в четвертый круг соревнований. До сих пор на его счету нет титулов, но в мировом рейтинге он с каждым годом поднимается все выше и выше. Если 2020 год он закончил в середине третьей сотни, то в прошлом году был уже 79 ракеткой мира, а к Roland Garros подошел будучи на 49-й высшей для себя строке рейтинга. В этом сезоне он дважды доходил до финалов турниров АТР, но в Чили проиграл Николасу Харри, а в США уступил Фрэнсису Тиафу. На нескольких грунтовых турниров подряд перед Ролан Гаррос Томас Мартин не мог преодолеть второй круг, зато сейчас будет играть уже в четвертом. Первый матч Этчеверри с Джеком Дрэйпером завершился досрочно ввиду отказа британца, во втором аргентинец взял верх над Алексом де Минауром из Австралии в трех сетах, а в третьем круге выиграл у опытного хорвата Борны Чорича также в трех партиях.

Йошихито Нишиока более опытный спортсмен, на его счету два выигранных титула в карьере, но с турнирами Большого шлема у него также пока не складывается. До сих пор максимальным его успехом был выход в четвертый круг на Australian Open, случилось это уже в январе 2023 года. На Ролан Гаррос японец трижды выходил во второй круг, но вынужден был зачехлить ракетку на этой стадии. И вот теперь прорыв, и сразу появилась возможность сыграть в четвертьфинале. Успех большой, поскольку на грунтовых турнирах в этом сезоне Йошихито дальше второго круга не проходил. В отличие от Этчеверри Нишиока потратил гораздо больше сил на турнире, ему пришлось дважды играть пятисетовые поединки: в первом круге с американцем Джей-Джей Вульфом и в третьем с открытием турнира молодым бразильцем Тиаго Сейботом Уайлдом, который выбил из турнира Даниила Медведева. В этом поединке многое решилось во втором сете, который японец выиграл на затяжном тай-брейке. На все пять сетов Уайлда уже не хватило.

покрытие корта — грунт

рейтинг ATP Этчеверри — 49

победы/поражения Этчеверри в 2023 году — 25/14

победы/поражения Этчеверри на грунте — 21/10

рейтинг ATP Нишиоки — 33

победы/поражения Нишиоки в 2023 году — 13/10

победы/поражения Нишиоки на грунте — 5/4

Факты и статистика перед матчем Этчеверри — Нишиока

Аргентинец удачно выступает в последнее время на грунте, как и любой другой представитель латиноамериканской страны, на этом покрытии он выиграл семь из восьми последних поединков. В свою очередь, японский теннисист одержал победу в шести из семи последних матчей на турнирах Большого шлема.

Статистика личных встреч Этчеверри — Нишиока

Спортсмены до сих пор ни разу друг с другом не играли. Встреча в четвертом круге Открытого чемпионата Франции станет первой.

Прогноз на матч Этчеверри — Нишиока

Если посмотреть исключительно на статистику, то шансы на победу предпочтительнее у Этчеверри. Во-первых, он выбил двух теннисистов из первой двадцатки рейтинга. Во-вторых, процент попаданий с первой подачи у него очень солидный — 75. Соперники у Нишиоки были полегче, но и в матчах с ними он допустил 42 невынужденные ошибки в среднем, это может помешать его успеху. Букмекеры склоняются к победе аргентинца. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,29, успех Нишиоки оценивается коэффициентом 3,60.

Наш прогноз: Нишиока славится своим характером, но Этчеверри тоже не промах и должен побеждать в этом поединке. Вряд ли в трех сетах, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на тотал больше 35,5.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023