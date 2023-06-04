Мухова впервые с 2021-го вышла в 1/4 финала «Большого шлема» и сыграет с Павлюченковой
43-я ракетка мира Каролина Мухова победила №134 Элину Аванесян в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:3.
Чешка вышла в четвертьфинал «Большого шлема» впервые с «Уимблдона»-2021. В целом она четвертый раз сыграет на этой стадии.
Аванесян по итогам турнира дебютирует в топ-100.
За второй полуфинал на «Шлемах» Мухова сыграет с финалисткой-2021 Анастасией Павлюченковой.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Ну будем теперь надеяться, что у Павлюченковой не возникнет особых проблем в игре с чешкой.