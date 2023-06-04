Мухова впервые с 2021-го вышла в 1/4 финала «Большого шлема» и сыграет с Павлюченковой

Теги Ролан Гаррос WTA Каролина Мухова Элина Аванесян Теннис

43-я ракетка мира Каролина Мухова победила №134 Элину Аванесян в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:3.

Чешка вышла в четвертьфинал «Большого шлема» впервые с «Уимблдона»-2021. В целом она четвертый раз сыграет на этой стадии.

Аванесян по итогам турнира дебютирует в топ-100.

За второй полуфинал на «Шлемах» Мухова сыграет с финалисткой-2021 Анастасией Павлюченковой.

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3 комментария

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инок
Мухову с победой! Большое спасибо Элине за турнир, и так прыгнула выше головы. Успехов ей.
+5
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c0ncistad0r
Жаль Элину, но Мухова была лучше.
Ну будем теперь надеяться, что у Павлюченковой не возникнет особых проблем в игре с чешкой.
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Vale1
Эх, обидно, конечно, за Элину, столько шансов имела на подаче соперницы, но не воспользовалась ими, да и на своей сплоховала сегодня... Но наверное, дело в волнении и недостатке опыта игры на таком уровне, чего у Каролины не занимать. Хорошо, что Элина зашла в сотню, теперь будем чаще ее видеть на различных турнирах WTA, играет очень неплохо, мне понравилось, как она сражалась в прошлых матчах, да и в этом без боя не сдалась. Надеюсь, Настя отомстит за нее)
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