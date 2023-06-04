Ролан Гаррос. Расписание 5 июня. Зверев третий раз подряд сыграет вечерний матч на центральном корте
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 5 июня, девятый игровой день турнира.
Все одиночные матчи пройдут на двух центральных кортах и начнутся в 12:00 по московскому времени.
На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие встречи:
- Бернарда Пера – Онс Жабер (7);
- Николас Харри – Каспер Рууд (4);
- Анна Каролина Шмидлова – Кори Гауфф (6);
- (не раньше 21:15 мск) Григор Димитров (28) – Александр Зверев (22).
На корте Сюзанн Ленглен план такой:
- Сара Соррибес-Тормо – Беатрис Хаддад Майя (14);
- Хольгер Руне (6) – Франсиско Серундоло (23);
- Ига Швентек (1) – Леся Цуренко;
- Томас Мартин Этчеверри – Йошихито Нишиока (27).
Полностью расписание здесь.
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