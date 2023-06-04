Ролан Гаррос. Расписание 5 июня. Зверев третий раз подряд сыграет вечерний матч на центральном корте

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«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 5 июня, девятый игровой день турнира.

Все одиночные матчи пройдут на двух центральных кортах и начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие встречи:

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

Полностью расписание здесь.

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