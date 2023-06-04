Ролан Гаррос. Расписание 5 июня. Зверев третий раз подряд сыграет вечерний матч на центральном корте

« » опубликовал расписание на 5 июня, девятый игровой день турнира.

Все одиночные матчи пройдут на двух центральных кортах и начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие встречи:

– (7);

– (4);

– (6);

(не раньше 21:15 мск) (28) – (22).

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

Полностью расписание здесь.

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