Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису встретится с американкой Слоун Стивенс. Матч состоится 4 июня, начало не ранее 21:15 по московскому времени.

Арина и Слоун будут играть на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Для Арины Соболенко первую половину сезона можно считать крайне успешной. Да, были обидные поражения в финалах турниров WTA, но при этом ей удалось впервые в карьере выиграть турнир Большого шлема. В январе она завоевала титул победительницы Australian Open. Грунтовое покрытие долгое время было далеко не самым ее любимым, но уже в Мадриде в начале мая она дошла до финала и смогла в трех сетах выиграть у Иги Швентек. Дальше она невольно устроила себе отдых, проиграв на Открытом чемпионате Италии уже в первом круге. Но вот Париж, и она вновь продолжает штамповать победы. На грунте у нее в этом году всего два поражения.

Золотые времена Слоун Стивенс пришлись на вторую половину прошлого десятилетия, когда она была третьей ракеткой мира, успешно выступала на турнирах Большого шлема, а у себя на родине смогла завоевать единственный пока титул в карьере на мэйджорах, когда выиграла US Open. Сейчас Слоун замыкает тридцатку сильнейших теннисисток мира. На грунте она играть умеет и любит, во Франции она выходила в финал в 2018 году. Сейчас предпринимает новую попытку, но если первые два круга Стивенс прошла уверенно, то в матче третьего с Юлией Путинцевой из Казахстана у нее возникли проблемы. Слишком много ошибок было допущено. Соболенко их точно не простит.

Теннисистки встречались трижды в карьере, и все три встречи проходили на хардовом покрытии. Трижды побеждала Соболенко, но ни разу это не получалось у нее легко, все время приходилось играть три сета. Последний на сегодняшний день матч спортсменки сыграли между собой в октябре 2022 года в Сан-Диего. Специалисты и букмекеры отдают преимущество второй ракеткие мира. Winline предлагает на победу Соболенко коэффициент 1,20, успех Стивенс оценивается коэффициентом 4,60.

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