Одиннадцатая ракетка России Элина Аванесян в матче четвертого круга на Открытом чемпионате Франции встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой. Матч состоится 4 июня, начало не ранее 14:00 по московскому времени.

Соперницы будут играть на корте имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Элина Аванесян один-единственный раз в своей карьере играла в первом круге турнира Большого шлема. Случилось это в 2022 году на Открытом чемпионате США, где она проиграла. В Париже на этот раз она тоже не смогла пройти квалификацию, но «несчастье помогло». В основную сетку турнира она попала как лакилузер наряду с еще пятью спортсменками. Вот только ни одна из них не смогла достичь четвертого круга. Так что для Элины это уже большой успех, и теперь она может попасть в число восьми лучших на Roland Garros. Для этого нужно обыгрывать куда более опытную Каролину Мухову.

Чешская теннисистка, несмотря на свои успехи, в том числе победу на одном из турниров WTA, дальше третьего круга на Ролан Гаррос никогда не проходила. Последний раз это случилось два года назад, и вот теперь вторая попытка выйти в четвертьфинал. Если поклонники Элины говорят, что Мухова не самая страшная соперница, то болельщики Каролины тоже уверены в победе, тем более после того как она в первом круге смогла выиграть у восьмой ракетки мира Марии Саккари из Греции. Дальше было проще, хоть и пришлось сыграть три сета с аргентинской теннисисткой Надей Подорошкой.

Предстоящая встреча будет первой, ранее Элина и Каролина на теннисных турнирах не пересекались. Если посмотреть статистику матчей на грунте в этом году, то у Муховой всего два поражения, у Аванесян шесть, но россиянка и матчей провела в два раза больше — 16 против семи. Вполне возможно, двумя сетами этот поединок не ограничится. Если посмотреть на оценки специалистов и букмекеров, то преимущество они отдают чешке. Winline предлагает на победу Муховой коэффициент 1,24, успех Аванесян оценивается коэффициентом 4,10.

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