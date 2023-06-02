Первая ракетка России Дарья Касаткина в матче за выход в четвертьфинал Roland Garros сыграет с самой титулованной украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Матч состоится 4 июня на корте имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 15:15 по московскому времени.

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Дарья Касаткина очень долго ходила в подающих большие надежды, казалась молодой и перспективной. Болельщики ждали ее успехов и на самом деле дождались, но всегда хочется большего. Дарью уже точно не отнесешь к молодым по теннисным меркам. В ее активе победы на шести турнирах WTA и семи ITF, но с турнирами Большого шлема пока не складывается. Максимального достижения на Открытом чемпионате Франции она добилась в прошлом году, когда вышла в полуфинал, но там безоговорочно проиграла первой ракетке мира Иге Швентек. На Уимблдоне она играла в четвертьфинале пять лет назад, в США ее потолок четвертый раунд, а на Australian Open третий. В общем, своей Швентек из Касаткиной для российских любителей тенниса не получилось, но со счетов списывать Дарью, конечно же нельзя. Как знать, что будет на этот раз. Пока для россиянки все складывается более чем удачно, в первых трех матчах она побеждала исключительно в двух партиях, а во встрече третьего круга с американкой Пейтон Стернс отдала сопернице лишь один гейм.

Элина Свитолина самая опытная украинская теннисистка и одна из самых почитаемых в туре. Высшей позиции в мировом рейтинге она достигала в 2017 году когда занимала третью строчку. Уроженка Одессы выиграла семнадцать турниров WTA и добавила к ним семь титулов ITF. С мейджорами пока, как и у Касаткиной, не складывается, хотя достижения украинки более значительные. На US Open и Уимблдоне она играла в полуфиналах, а на Australian Open и Roland Garros несколько раз доходила до четвертьфиналов. Сейчас снова появилась такая возможность. По турнирной сетке Элина идет уверенно. Самым сложным пока был ее поединок против Анны Блинковой в третьем круге. В первой партии Свитолина уступила, но смогла перевернуть ход матча и выиграла два последующих сета. Играет она при большой поддержке местной публики. Она замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом, и отсутствовала в туре как раз по причине рождения ребенка. Обеспечена ей будет поддержка и в матче с Касаткиной.

покрытие корта — грунт

рейтинг WTA Касаткиной — 9

победы/поражения Касаткиной в 2023 году — 15/12

победы/поражения Касаткиной на грунте — 10/4

рейтинг WTA Свитолиной — 192

победы/поражения Свитолиной в 2023 году — 11/6

победы/поражения Свитолиной на грунте — 11/6

Факты и статистика перед матчем Касаткина — Свитолина

Элина долго не выступала в туре но из последних восьми матчей с соперницами из первой мировой десятки она выиграла пять. Лишь на одном грунтовом турнире в этом сезоне Дарья Касаткина смогла пройти дальше ⅛ финала. В США, в Чарльстоне она достигла полуфинала.

Статистика личных встреч Касаткина — Свитолина

С 2016 по 2021 год соперницы провели между собой шесть матчей и во всех победу одержала украинская теннисистка, в том числе в единственной встрече на грунте в Риме. Последний раз Свитолина и Касаткина играли в 2021 году в третьем раунде US Open. Элина выиграла в двух сетах.

Прогноз на матч Касаткина — Свитолина

Многие, видя игру Касаткиной на нынешнем турнире, уже считают ее фавориткой в предстоящем матче, но давайте не будем делать далекоидущих выводов. Элина играет на кураже, тем более после удачного выступления на турнире в Страсбуре, который она выиграла накануне Ролан Гаррос. Публика ее поддерживает как свою соотечественницу. Сможет ли Дарья справится еще и с давлением трибун? Ранее она часто была нестабильна, если получится, то может выиграть. Букмекеры отдают преимущество россиянке. Winline предлагает на победу Касаткиной коэффициент 1,54, успех Свитолиной оценивается коэффициентом 2,50.

Наш прогноз: очень сложно отдать кому-то преимущество. Касаткина на пути к четвертому кругу затратила куда меньше сил, но Элина постепенно набирает все большую форму. Дело наверняка не ограничится двумя сетами, поэтому можно ставить на тотал больше 27,5.

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