Третья ракетка мира титулованный сербский теннисист Новак Джокович в четвертом круге Roland Garros 2023 будет играть с перуанцем Хуаном Пабло Варильясом. Матч соперники проведут 4 июня, начало не ранее 13:15 по московскому времени.

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Встреча соперников пройдет на центральном стадионе имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Новак Джокович упорно движется к своему рекорду. Он стремится одержать 23 победу на турнирах Большого шлема и опередить своего извечного соперника Рафаэля Надаля. Про серба говорят, что он уже не тот, некоторых вообще раздражает, что он столько времени находится в лидерах, и пора бы уступить дорогу молодым. Другим не нравится его принципиальность вне корта, но при этом все принимают его величие и все равно обрадуются, если Джокович одержит в Париже очередную победу. А там можно и на теннисный покой. Пока все идет по его сценарию, но и соперников сложных тоже еще не было.

Не будет таковым и Хуан Пабло Варильяс. Перуанец никогда не хватал звезд с неба. В его карьере нет выигранных турниров ATP Tour. Высшая позиция в рейтинге у него была в марте этого года — 76. Перед Открытым чемпионатом Франции он опустился ниже на 94 строчку. Однако здесь выдал отличный перфоманс. Мало того, что он впервые прошел дальше первого круга не турнирах Большого шлема, так еще и все его матчи длились по пять сетов, в каждом из них он совершал камбэки и в двух оставил позади сеяных теннисистов. Сложно сказать, хватит ли ему сил на четвертый такой поединок, тем более против Джоковича, но то что придется совершать камбэк, это факт.

Ранее соперники нигде не пересекались. Варильяс предпочитает играть на грунте, многие турниры это уровень челленджеров, и впервые он встретится со столь статусным игроком тура. Встреча с Джоковичем сама по себе уже большое событие для любого теннисиста, так почему бы не показать себя широкой публике. Специалисты и букмекеры полностью на стороне фаворита. Winline предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,03, успех Варильяса оценивается коэффициентом 13,00.

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