Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в четвертом круге Roland Garros 2023 встретится с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти. Матч состоится 4 июня, начало не ранее 16:00 по московскому времени.

Спортсмены будут играть на центральном стадионе имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

У испанца были определенные проблемы в начале сезона, из-за травмы он вынужден был пропустить Открытый чемпионат Австралии. В результате потерял звание первой ракетки мира, но уже к лету смог наверстать упущенное и сейчас имеет все шансы укрепиться в этом статусе. А чтобы совместить приятное с полезным нужно еще и выиграть Roland Garros. Ранее здесь он дальше четвертьфинала не проходил, осталось сделать один шаг до повторения этого достижения. Пока соперники проблем Карлитосу не доставляли. Посмотрим, сможет ли это сделать итальянец.

Испанцу стоит опасаться Лоренцо Музетти. Сейчас многие дискутируют, что после ухода Надаля и Джоковича на теннисном троне воцарится Алькарас, так почему бы итальянцу не составить ему компанию. Все данные для этого у него есть, и если вы видели его игру в первых трех матчах на этом турнире, то могли отметить, что держится он на корте отлично. Если в случае Майкла Имера и Александра Шаповалова можно было сослаться на слабую игру соперников, то Кэмерон Норри теннисист совершенно иного уровня, но Музетти позволил ему выиграть только семь геймов.

Карлос и Лоренцо практически ровесники, играли между собой дважды, и первый раз это произошло в 2020 году на челленджере в Италии. Испанец выиграл в трех сетах. Спустя два года в Гамбурге также в трех сетах Музетти смог взять реванш. Оба матча проходили на грунте. Так что сейчас кто-то из них вырвется вперед по личным встречам. Букмекеры считают, что это будет первая ракетка мира. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,15, выигрыш итальянца оценивается коэффициентом 5,60.

Где смотреть Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023