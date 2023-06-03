«Херня какая-то». Нишиоку оштрафовали на очко после того, как он пересек сетку в 3-м круге «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос ATP Йошихито Нишиока судьи Теннис

Йошихито Нишиока получил штраф на очко на брейк-пойнте при счете 5:5 во втором сете третьего круга «Ролан Гаррос» против Тиаго Сейбота Уайлда.

При счете 30:30 в гейме японец пробил, и линейный посчитал, что мяч попал в аут по ширине. Судья на вышке Джон Блом спустился, посмотрел отметку и поддержал это решение.

Нишиока начал спорить.  

«Не может быть! Не может быть! Не может быть! Не может быть!

(Переходит на другую сторону корта, что без разрешения судьи запрещено правилами).

След касается линии! Касается! Покажите видео. Есть же технологии, можно посмотреть видео.

Не может быть!

(Судья объясняет, что это не предусмотрено правилами).

Почему?! У него теперь брейк-пойнт».

Нишиока продолжил спорить и сказал: «Херня какая-то». Судья ему ответил: «Будь осторожен. Ты должен принять мое решение. Нравится тебе или нет».

После этого судья объявил, что мяч был в ауте (счет стал 30:40), а Нишиока получил предупреждение за то, что пересек сетку. Оно было вторым, так что его оштрафовали на очко – и он проиграл подачу.

В следующем гейме Нишиока отыграл брейк. На тай-брейке он ушел со счета 3:6 и сравнял счет по партиям.

Почему теннисистам нельзя ругаться матом? И как судьи узнают, если игрок бранится на русском или сербском?

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12 комментариев

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mv29km6ngq
Нишиока красава, выгрыз этот сет!
+11
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Wayne Gretzky 99
Так и сказал - херня?
Или это аффтар херово перевел?
+5
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+5
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Павел Ниткин
Ответ Wayne Gretzky 99
Так и сказал - херня? Или это аффтар херово перевел?
Он сказал - this is bullshit
+5
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Furry
И он взял этот сет👋)))
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Сергей Новосёлов
А повтор так и не показали, только розыгрыша. Заговор.
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Александр Колосов
Вот так бывает, только пересек сетку и сразу минус очко у чувака
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Михаил Зюбин
Some crap...
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Serge Vendino
Это теперь не мат что ли? Почему без ребусов?
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Доржи Бордоев
Понятно эмоции, мяч очень важный, но держать себя в руках нужно уметь. За сетку заходить нельзя, тем более толк от этого какой? Он же до точки попадания мяча на задней не дошел
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Денис Шмелев
Ответ Serge Vendino
Это теперь не мат что ли? Почему без ребусов?
Не, это не мат, а название буквы Х в древнерусском языке. Изначально это был безобидный эвфемизм, означающий мужской половой орган, и лишь позже стал бранным словом.
В "черный список" Роскомнадзора (х, п, е и б) это слово не входит. ))
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Serge Vendino
Ответ Денис Шмелев
Не, это не мат, а название буквы Х в древнерусском языке. Изначально это был безобидный эвфемизм, означающий мужской половой орган, и лишь позже стал бранным словом. В "черный список" Роскомнадзора (х, п, е и б) это слово не входит. ))
Не знал, что черный список есть. Но так-то все матерные слова имеют какое-то отношение к половым органам.
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Денис Шмелев
Ответ Serge Vendino
Не знал, что черный список есть. Но так-то все матерные слова имеют какое-то отношение к половым органам.
Да, еще в 2013 г. такой список ввели.

Ну маты - это же не просто ругательства, а изначально сакрализированные слова, которые раньше использовались в магических целях, в том числе в заговорах и проклятиях. Название буквы Х к ним не относится.
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