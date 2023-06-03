«Херня какая-то». Нишиоку оштрафовали на очко после того, как он пересек сетку в 3-м круге «Ролан Гаррос»

получил штраф на очко на брейк-пойнте при счете 5:5 во втором сете третьего круга « » против .

При счете 30:30 в гейме японец пробил, и линейный посчитал, что мяч попал в аут по ширине. Судья на вышке Джон Блом спустился, посмотрел отметку и поддержал это решение.

Нишиока начал спорить.

«Не может быть! Не может быть! Не может быть! Не может быть!

(Переходит на другую сторону корта, что без разрешения судьи запрещено правилами).

След касается линии! Касается! Покажите видео. Есть же технологии, можно посмотреть видео.

Не может быть!

(Судья объясняет, что это не предусмотрено правилами).

Почему?! У него теперь брейк-пойнт».

Нишиока продолжил спорить и сказал: «Херня какая-то». Судья ему ответил: «Будь осторожен. Ты должен принять мое решение. Нравится тебе или нет».

После этого судья объявил, что мяч был в ауте (счет стал 30:40), а Нишиока получил предупреждение за то, что пересек сетку. Оно было вторым, так что его оштрафовали на очко – и он проиграл подачу.

В следующем гейме Нишиока отыграл брейк. На тай-брейке он ушел со счета 3:6 и сравнял счет по партиям.

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