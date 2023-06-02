Сонего, отыгравшись с 0:2 по сетам у Рублева: «Наверное, это чудо»
Лоренцо Сонего прокомментировал то, что отыгрался с 0:2 по сетам против Андрея Рублева. В третьем круге «Ролан Гаррос» он победил – 5:7, 0:6, 6:3, 7:6(5), 6:3.
«Наверное, это чудо. За час я уже проигрывал 0:2 по сетам, но мне удался невероятный камбэк. Спасибо трибунам за поддержку.
С третьего сета я заиграл агрессивнее, потому что с ним трудно бороться, когда он ведет игру. Я старался максимально выкладываться на подаче, играть более агрессивно, выходить к сетке. И проводил каждый розыгрыш с правильным настроем».
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