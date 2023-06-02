Сонего, отыгравшись с 0:2 по сетам у Рублева: «Наверное, это чудо»

Теги Ролан Гаррос ATP Андрей Рублев Лоренцо Сонего Теннис

Лоренцо Сонего прокомментировал то, что отыгрался с 0:2 по сетам против Андрея Рублева. В третьем круге «Ролан Гаррос» он победил – 5:7, 0:6, 6:3, 7:6(5), 6:3.

«Наверное, это чудо. За час я уже проигрывал 0:2 по сетам, но мне удался невероятный камбэк. Спасибо трибунам за поддержку.

С третьего сета я заиграл агрессивнее, потому что с ним трудно бороться, когда он ведет игру. Я старался максимально выкладываться на подаче, играть более агрессивно, выходить к сетке. И проводил каждый розыгрыш с правильным настроем».

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4 комментария

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nick-basil
У Андрея замученное лицо. Очевидно пора передохнуть.
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инок
Андрей в третьем сете расслабился и собраться уже не смог. Лоренцо, наоборот, поймал кураж и не отпускал его до конца игры. Молодец чиво уж там...
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Африкан Богаевский
самое тяжёлое в теннисе настрой
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Ничего Смешного
Андрей ещё то чудо, в хороший день может у Джоковича выиграть, а может и после баранки слить.
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