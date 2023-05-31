Фриц о том, как сделать сериал Netflix интереснее: «В этом году было много споров на корте. Может, это добавит огня»

Тэйлор Фриц поделился, что хотел бы увидеть в продолжении документального сериала Netflix про теннис.

– Смотрите, я думаю, что я и другие теннисисты – не целевая аудитория этого сериала. Мы уже в курсе того, что происходит. Думаю, он направлен на тех людей, которые еще не так активно болеют и наблюдают за теннисом.

Думаю, для такой аудитории сериал смог многое показать и объяснить. Я слышал позитивные отклики от тех, кто не связан с теннисным миром.

Но да, я не знаю, операторы не пытаются ходить за всеми по пятам и придумывать какую-то драму, потому что в целом за закрытыми дверьми происходит не так много всего драматичного.

Если честно, в этом году было много споров на корте, всякого такого. Возможно, они бы могли это показать, добавить огня, но не знаю. Мне кажется, они просто не хотели придумывать историю, которой на самом деле нет.

Красивая Шарапова, депрессия и незримый Надаль – это сериал Netflix про теннис. Картинка яркая, но суть хромает

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