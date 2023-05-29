Оже-Альяссим запустил персональный логотип

Теги ATP Феликс Оже-Альяссим Теннис

Феликс Оже-Альяссим анонсировал персональный логотип в виде монограммы.

«На протяжении многих этапов моей карьеры были и развития, и трудности, и достижения, но одно оставалось неизменным: ваша поддержка. Я ощущал ее на протяжении всего пути, и это позволило мне ставить амбициозные цели и спокойно относиться к успехам.

Сегодня я рад сообщить, что еще одним шагом на этом захватывающем пути стало появление официального логотипа, работа над которым велась уже довольно давно. Хотя моя карьера еще только начинается, я с нетерпением жду, куда этот путь приведет нас в ближайшие годы», – написал канадец.

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4 комментария

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Artem Karev
Омг, 22 года, уже личные бренды, рассуждения про этапы карьеры и проч.
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Россия будет свободной
всё было б ОК, если б весь этот его пафос соответствовал спортивным достижениям
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