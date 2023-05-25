Оже-Альяссим о первой победе в Лионе: «У меня не очень много побед, так что я рад»

прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Лионе. Он обыграл Пабло Йамаса Руиса со счетом 7:5, 6:2.

«Хорошая победа – с учетом того, что за последнее время я провел не очень много матчей на грунте. В целом у меня было не очень много побед, так что я рад, что выиграл.

Я доволен тем, что победил в двух сетах, вошел в турнир. Надеюсь, я смогу далеко пройти».

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