Пегула об электронном судействе: «Я не Остапенко, но в чем-то с ней согласна – оно не на 100% точное»

Джессика Пегула ответила, как относится к автоматизации линейного судейства.

– Думаю, будет трудно из-за нехватки живого общения. Обычно это не очень приятное общение, но, по крайней мере, хоть что-то.

Но, наверное, если технология доступна, лучше перейти к полной автоматизации. Думаю, телевидение хочет именно этого. Им нравится, когда матчи быстрее, короче и меньше зависят от случая.

В какой-то степени это психологически помогает игрокам: ладно, решение такое, что есть, то есть, ничего не поделать.

Думаю, чтобы теннис развивался, нужно пойти этим путем. Мне немного не хватает живого общения, но мы все уже привыкли. Новая система нравится мне больше, чем я предполагала.

– Вы говорите, что это облегчит дальнейшую жизнь, но, даже зная, что теоретически решение верное, потому что процесс автоматизирован, вы когда-нибудь...

– Я не Остапенко. Я не Алена, которая настаивает, что решение все равно неверное. Но в чем-то я с ней согласна – разве оно на 100% точное? Думаю, нет, потому что иногда возникают вопросы.

Но благодаря системе не нужно строить предположения. Ты просто психологически двигаешься дальше, потому что ничего не можешь поделать. Думаю, в этом смысле она помогает. Но да, конечно, я не считаю, что она на 100% точная.

Наверное, Алена хочет независимого исследования. Давайте проверим, насколько система точная.

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