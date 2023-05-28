Эванс о зашаге в первом круге РГ: «Если они и хотят фиксировать зашаг, то это должен делать не судья с противоположной стороны корта, смотрящий на ноги сквозь сетку»

Теги Ролан Гаррос ATP Дэн Эванс судьи Теннис

Дэн Эванс прокомментировал спор с судье в первом круге «Ролан Гаррос». Он проиграл Танаси Коккинакису – 4:6, 4:6, 4:6.

В первом сете у него заметили зашаг на подаче – его стопа пересекла проекцию средней линии корта. В итоге он поругался с судьями, проиграл гейм и разбил бутылку с водой.

«Это меня сбило, это было неправильно, можно много всего сказать. Но что тут поделаешь? Такая игра.

Хотя, опять же, игроки должны нести ответственность, а судьи и линейные – нет. Конечно, я получу штраф за бутылку.

У меня никогда не фиксировали такие зашаги. Конечно, я знал, что есть правило, но обычно я контролирую, где ноги стоят.

Это меня совершенно сбило. Техника посыпалась. Дальше было трудно.

Если они и хотят фиксировать зашаг, то это должен делать не судья с противоположной стороны корта, смотрящий на ноги сквозь сетку.

Конечно, проиграл я не поэтому. Но в тот момент я был в матче. Судьи нашли возможность смешаться».

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1 комментарий

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AlexGooner
Если его сбивает такая мелочь, что он вообще забыл на гранд слэме
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