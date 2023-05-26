Боливийский судья дисквалифицирован на 6 лет за манипулирование результатами матчей ITF

Боливийский судья на вышке Эриберто Моралес Чурата дисквалифицировали на шесть лет и оштрафован на 10 тысяч долларов за многочисленные нарушения антикоррупционных правил.

Моралес Чурата неверно вводил счет на судейском планшете на турнирах ITF в 2021-м и 2022-м. Он манипулировал результатами ради ставок.

Моралеса Чурату отстранили в декабре 2022-го, поэтому дисквалификация закончится в декабре 2028-го.

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