Турнир в Риме побил исторический рекорд посещаемости. На билетах они заработали 22,5 млн евро

Теги ATP WTA Открытый чемпионат Италии призовые деньги Теннис

На финале турнира в Риме, где Даниил Медведев обыграл Хольгера Руне, присутствовали 10 тысяч зрителей.

За две недели турнир посетили 298 138 человек, что принесло организаторам доход в размере 22,5 млн евро. В прошлом году Открытый чемпионат Италии посетили 235 469 зрителей, но он продолжался восемь дней.

Затраты на увеличение сеток с 64 до 96 игроков составили 6-7 млн евро, но они были компенсированы ростом выручки примерно на €10 млн.

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5 комментариев

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Ben Shelton
что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда Медведев чемпик грунтовОй
+25
-1
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avcgloronalduMU
даже дождик не смыл болелов, хотя может быть и увеличил количество отказников смотреть матчи и привлек других желающих
+7
0
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Лёля Иванова
Была бы ещё погода без дождя, то больше бы билетов продали. Значит в следующем году новый рекорд по посещаемости будет
+2
0
+2
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goga70
На крышу хватит:)?
+1
0
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AminO2
Наши ребята и девчата сделали кассу.
+2
-2
0
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