Турнир в Риме побил исторический рекорд посещаемости. На билетах они заработали 22,5 млн евро

На финале турнира в Риме, где Даниил Медведев обыграл Хольгера Руне, присутствовали 10 тысяч зрителей.

За две недели турнир посетили 298 138 человек, что принесло организаторам доход в размере 22,5 млн евро. В прошлом году Открытый чемпионат Италии посетили 235 469 зрителей, но он продолжался восемь дней.

Затраты на увеличение сеток с 64 до 96 игроков составили 6-7 млн евро, но они были компенсированы ростом выручки примерно на €10 млн.

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