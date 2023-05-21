Елена Рыбакина: «Надеюсь, смогу далеко пройти на «Ролан Гаррос». Теперь я провела больше матчей на грунте, так что немного легче и уверенности больше»

Теги Ролан Гаррос WTA Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина ответила, может ли играть на грунте так же успешно, как на харде и траве.

«Да, я считаю, что я могу хорошо играть на всех покрытиях. Возможно, для грунта мне требуется более тщательная физическая подготовка, на которую не всегда есть время после хардовой части сезона.

В целом, да, я считаю, что могу хорошо играть на всех покрытиях».

Также она ответила, считает ли себя одно из претенденток на победу на «Ролан Гаррос». Ее лучший результат на грунтовом «Большом шлеме» – четвертьфинал-2021.

«Турнир очень длинный. Надеюсь, я смогу далеко пройти на «Ролан Гаррос». У меня о нем хорошие воспоминания. Теперь я провела больше матчей на грунте, так что немного легче и уверенности больше.

Я всегда говорю, что важно быть здоровой, готовой физически, и тогда, надеюсь, я смогу далеко пройти».

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4 комментария

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kjma
У той же Гауфф шансов наверное больше, уже была в финале и что у нее на уме)
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La Gushka
УСПЕХОВ!!!
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Ogly 00
Ответ kjma
У той же Гауфф шансов наверное больше, уже была в финале и что у нее на уме)
У Гауфф психологией проблемы
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