Рууд на вопрос, был ли медицинский перерыв тактическим ходом Руне: «Хотелось бы верить, что нет, но я не знаю»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Каспер Рууд Хольгер Руне Теннис

Каспер Рууд прокомментировал поражение от Хольгера Руне в полуфинале «Мастерса» в Риме.

Он упустил преимущество в сет и брейк и проиграл датчанину 7:6(2), 4:6, 2:6.

– Считаете ли вы медицинский тайм-аут тактическим решением Хольгера?

– Хотелось бы верить, что нет, но я не знаю. Ему массировали плечо. Не знаю, когда именно он травмировался, но и не скажу, что он особенно медленно подавал. Я не знаю, это только предположение. Но если тебя что-то беспокоит, ты имеешь право вызвать физио.

Думаю, это правило следует пересмотреть, потому что во многих случаях соперник берет медицинский перерыв перед твоей подачей. Знаю, что многим это не нравится, потому что это может сбить тебя перед подачей. Не знаю, изменится ли это в будущем.

Вполне допустимо брать медицинский тайм-аут. Похоже, он ему очень помог. Во втором и третьем сетах он играл очень, очень хорошо.

Да, если боль и была, то перерыв, очевидно, ему очень помог.

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11 комментариев

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j4romir
Правилами разрешено, поэтому все остальное бессмысленно.

Сам развалился непонятно почему
+21
-1
+20
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Большой Сэми
РууДушка
+9
0
+9
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costa0545
Зная Руне, это явный тактический ход, с его стороны, как у Цыпы долгий туалетный перерыв и он к стати хорошо работал и в этот раз тоже самое было)))
+5
0
+5
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Sincere
Ответ Йенс Мустерманн
Это тебе за RG, когда во время матча дёргал Руняшу постоянно и что-то там говорил ему под руку по ходу встречи, а так же за хамское поведение после игры. МТО был при 3-2 в его пользу. После этого он вёл 4-3 30-15 на своей подаче и имел два брейк-поинта при 4-4, кто тут виноват кроме самого норвежца?
А Каспер и не говорит, что кто-то ему виноват. если ты не заметил, он очень корректно и благородно ответил на этот прямой провокационный вопрос.
Но люди не слепые. все видят, что на корте был жулик. это уже не в первый раз.
+5
0
+5
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Sincere
пусть это будет на совести Руньки.
кто видел его матчи, в курсе, зачем и когда он берет мто.
+8
-7
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Йенс Мустерманн
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Это тебе за RG, когда во время матча дёргал Руняшу постоянно и что-то там говорил ему под руку по ходу встречи, а так же за хамское поведение после игры.

МТО был при 3-2 в его пользу. После этого он вёл 4-3 30-15 на своей подаче и имел два брейк-поинта при 4-4, кто тут виноват кроме самого норвежца?
+7
-7
0
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Sincere
Ответ Йенс Мустерманн
Как это не говорит, если он начал рассуждать о МТО, скорости подачи и боли в плече соперника? Плюс он призвал изменить правила взятия МТО. Жульничества сегодня не было, всё прошло согласно правилам. А вот на RG Рудик пытался сбить датчанина постоянными цепляниями к нему во время матча и нахамил в раздевалке. Некоторые конечно видят только его улыбку и принимают это за то, что он якобы главный джентльмен тура и чистая душа, но это не так. В тихом омуте черти водятся (с) И омут здесь этот - норвежец.
ага, фантазируй дальше)
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