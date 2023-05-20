Рууд на вопрос, был ли медицинский перерыв тактическим ходом Руне: «Хотелось бы верить, что нет, но я не знаю»

Каспер Рууд прокомментировал поражение от Хольгера Руне в полуфинале «Мастерса» в Риме.

Он упустил преимущество в сет и брейк и проиграл датчанину 7:6(2), 4:6, 2:6.

– Считаете ли вы медицинский тайм-аут тактическим решением Хольгера?

– Хотелось бы верить, что нет, но я не знаю. Ему массировали плечо. Не знаю, когда именно он травмировался, но и не скажу, что он особенно медленно подавал. Я не знаю, это только предположение. Но если тебя что-то беспокоит, ты имеешь право вызвать физио.

Думаю, это правило следует пересмотреть, потому что во многих случаях соперник берет медицинский перерыв перед твоей подачей. Знаю, что многим это не нравится, потому что это может сбить тебя перед подачей. Не знаю, изменится ли это в будущем.

Вполне допустимо брать медицинский тайм-аут. Похоже, он ему очень помог. Во втором и третьем сетах он играл очень, очень хорошо.

Да, если боль и была, то перерыв, очевидно, ему очень помог.

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