Руне о камбэке в матче с Руудом: «Сказал себе играть свободно и получать удовольствие»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Каспер Рууд Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал победу над Каспером Руудом в полуфинале «Мастерса» в Риме.

Он отыграл сет и брейк у Каспера Рууда 6:7(2), 6:4, 6:2.

«Мне было нечего терять во втором сете, поэтому я просто сказал себе играть свободно и получать удовольствие, тем более я думал, что это мой последний сет на этом турнире. Еще я сказал себе, что нужно быть агрессивным. У меня это получилось, и это стало ключом к камбэку.

Я действительно показал свой лучший теннис сначала [в четвертьфинале] с Новаком, а теперь с Каспером. Они оба тяжелые соперники, поэтому мне нужно было найти свою лучшую игру. Сегодня я сделал это ближе к концу матча, поэтому смог его перевернуть», – сказал Руне в интервью на корте.

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12 комментариев

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Typizza
В первом сете Руне тоже играл отлично, на тае только пару лишних НО неожиданно пришли и проиграл. Ваще зажигает пацан, приятно смотреть. По поводу перерыров - это все разговоры для обиженных. Все их брали когда нужно. Надаль злоупотреблял, чем довел до истерики Вавринку в финале АО. Федерер перед решающими сетами на победном АО, где много пятисетовиков подряд гонял, каждый раз брал. Джока сколько их брал, не счесть. А Руне много играет последние недели, так что массаж никогда не повредит в накале матча🙂
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YuChu
Да он просто дико заиграл после обратного брейка во 2-м сете!
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Sincere
Ответ Ан Кот
а про медперерыв видимо уже успел забыть))
Он даже не стесняется) берет мто каждый раз, когда его брейкуют, и ни намека на травму при этом никогда нет, и никаких намеков на совесть)
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Ан Кот
а про медперерыв видимо уже успел забыть))
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Sincere
Ответ Йенс Мустерманн
Рудик уже поныл об этом )) https://twitter.com/josemorgado/status/1659940441473646592
Ну и правильно. он усомнился в наличии травмы, и очевидно, что никакой травмой там не пахло. просто психу Руне всегда нужна пауза, когда он сливает подачу. как он заорал ФИЗИООО, когда Джокович его брейканул, это было нечто.
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Баир с Поселья
Ответ Ан Кот
а про медперерыв видимо уже успел забыть))
если это разрешено хули вы ноете!!!!!
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Typizza
Ответ Sincere
Между сетами не возбраняется брать паузы, ходить в туалет.
Если ты про Феда, то он медперерывы брал. Посреди сета тоже не возбраняется.
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