Руне о камбэке в матче с Руудом: «Сказал себе играть свободно и получать удовольствие»

Хольгер Руне прокомментировал победу над Каспером Руудом в полуфинале «Мастерса» в Риме.

Он отыграл сет и брейк у Каспера Рууда 6:7(2), 6:4, 6:2.

«Мне было нечего терять во втором сете, поэтому я просто сказал себе играть свободно и получать удовольствие, тем более я думал, что это мой последний сет на этом турнире. Еще я сказал себе, что нужно быть агрессивным. У меня это получилось, и это стало ключом к камбэку.

Я действительно показал свой лучший теннис сначала [в четвертьфинале] с Новаком, а теперь с Каспером. Они оба тяжелые соперники, поэтому мне нужно было найти свою лучшую игру. Сегодня я сделал это ближе к концу матча, поэтому смог его перевернуть», – сказал Руне в интервью на корте.

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