Даниил Медведев попросил судью выгнать болельщика в матче с Александром Зверевым в Риме.

При счете 6:2, 4:3 Медведев проиграл подачу и был недоволен шумом с трибун. Когда судья попросил зрителей не шуметь во время розыгрышей и особенно во время подачи, он ему ответил: «Там один парень».

Потом он пошел к судье, чтобы объяснить ситуацию, но зрители начали гудеть еще сильнее. Медведев начал прикладывать палец к губам, чтобы они замолчали.

Когда зрители утихли, россиянин сказал судье: «Там один парень, и его надо выгнать. Я не знаю, который, но его надо выгнать».

Позже Медведев указал, кого надо удалить.

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