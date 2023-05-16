Медведев попросил выгнать зрителя с трибун во время матча со Зверевым в Риме

Теги происшествия ATP Открытый чемпионат Италии Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев попросил судью выгнать болельщика в матче с Александром Зверевым в Риме.

При счете 6:2, 4:3 Медведев проиграл подачу и был недоволен шумом с трибун. Когда судья попросил зрителей не шуметь во время розыгрышей и особенно во время подачи, он ему ответил: «Там один парень».

Потом он пошел к судье, чтобы объяснить ситуацию, но зрители начали гудеть еще сильнее. Медведев начал прикладывать палец к губам, чтобы они замолчали.

Когда зрители утихли, россиянин сказал судье: «Там один парень, и его надо выгнать. Я не знаю, который, но его надо выгнать».

Позже Медведев указал, кого надо удалить.

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8 комментариев

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Vano from Tbilisi
Я не знаю кого, но кого-то надо выгнать))
+31
0
+31
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Hardy
тем парнем был Зверев, собственно сам Даниил его и удалил🤌
+23
-1
+22
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ballerina
Ответ SN78
Многие не любят Медведева , я в том числе . Мерзкий истерик со скучной игрой на изматывание . Жаль Зверев не соперник ему 🤦🏻
В сад.
+12
-1
+11
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nmnackjbxkasbk
стукач
+1
-1
0
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