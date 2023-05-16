16-летняя Мирра Андреева вышла во второй круг в Париже и обойдет в рейтинге старшую сестру

Мирра Андреева обыграла Элизабет Мандлик в первом круге турнира WTA 125 в Париже – 7:5, 6:2. В первом сете она уступала 0:4.

По итогам недели 16-летняя россиянка обойдет в рейтинге 18-летнюю сестру Эрику. В живом рейтинге Мирра занимает 141-ю строчку, Эрика – 145-ю.

Мирра Андреева против легенд и нынешних топов – кто больше добился к 16-летию?

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