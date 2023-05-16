16-летняя Мирра Андреева вышла во второй круг в Париже и обойдет в рейтинге старшую сестру

Теги рейтинги WTA Элизабет Мандлик Эрика Андреева Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева обыграла Элизабет Мандлик в первом круге турнира WTA 125 в Париже – 7:5, 6:2. В первом сете она уступала 0:4.

По итогам недели 16-летняя россиянка обойдет в рейтинге 18-летнюю сестру Эрику. В живом рейтинге Мирра занимает 141-ю строчку, Эрика – 145-ю.

Мирра Андреева против легенд и нынешних топов – кто больше добился к 16-летию?

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3 комментария

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Anouck
Всё по делу. С американкой сразу словила 0:4, но взяла и отыгралась. Та, кстати, довольно часто ведёт 3:0, а потом сыплется. Так что не знаю чьей заслуги в этом больше. В любом случае молодец, что собралась. Эрике бы иногда такую вот цепкость.
Дальше Рахимова. Она вполне проходима. Старшая, Эрика, с ней в том году уже играла. И по-моему не один раз.
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Bronso Fuero
Старшая чего-то заглохла, младшая уже на голову выше. Продолжай в том же духе, результаты впечатляющие.
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Алексей Латышов
Ответ Anouck
Всё по делу. С американкой сразу словила 0:4, но взяла и отыгралась. Та, кстати, довольно часто ведёт 3:0, а потом сыплется. Так что не знаю чьей заслуги в этом больше. В любом случае молодец, что собралась. Эрике бы иногда такую вот цепкость. Дальше Рахимова. Она вполне проходима. Старшая, Эрика, с ней в том году уже играла. И по-моему не один раз.
Дважды встречались Андреева-старшая и Рахимова.В личных встречах-ничья.
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