16-летняя Мирра Андреева вышла во второй круг в Париже и обойдет в рейтинге старшую сестру
Мирра Андреева обыграла Элизабет Мандлик в первом круге турнира WTA 125 в Париже – 7:5, 6:2. В первом сете она уступала 0:4.
По итогам недели 16-летняя россиянка обойдет в рейтинге 18-летнюю сестру Эрику. В живом рейтинге Мирра занимает 141-ю строчку, Эрика – 145-ю.
Мирра Андреева против легенд и нынешних топов – кто больше добился к 16-летию?
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Дальше Рахимова. Она вполне проходима. Старшая, Эрика, с ней в том году уже играла. И по-моему не один раз.