Соболенко о том, что отличает топов от низкорейтинговых соперниц: «У нас другое мышление. Молодые игроки упускают возможности, потому что слишком много думают»

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко высказалась о разнице в психологии между топами и андердогами.

– Вы, Швентек и Пегула на днях сыграли трехсетовые матчи. Любопытно, можете ли вы оценить или сравнить, что чувствует топ-игрок и его менее рейтинговый соперник перед решающим сетом? 

– Хороший вопрос, у нас совсем другое мышление. Соперницы помоложе действительно более заряженные, и я не хочу сказать, что топ-игроки не хотят выигрывать, но они лучше понимают игру и не такие, скажем так, сумасшедшие.

Ты играешь с большей страстью, не сходишь с ума из-за каких-то вещей. Если видишь возможность, сразу ее используешь. Молодые игроки в такой же ситуации сходят с ума: «Боже мой, это мой шанс, я обязана им воспользоваться». И упускают его, потому что слишком много думают.

Когда ты топ-игрок, ты понимаешь: «Окей, это моя возможность». И просто ею пользуешься. Ты как бы спокойнее и лучше разбираешься. Поэтому я предпочитаю быть топом перед третьим сетом (улыбается).

– Получается, низкорейтинговые соперницы больше паникуют в стрессовых ситуациях?

– Это не паника. Просто когда ты чего-то сильно хочешь еще с детства, начинаешь сходить с ума из-за некоторых вещей. Иногда слишком сильно стараешься. Слишком сильно бьешь или прикладываешь больше усилий, чем нужно.

Если вспоминать, какой была я, то у меня были проблемы с передвижением по корту – иногда я слишком старалась и не могла подстроиться под мяч. Все потому, что на корте я вела себя как сумасшедшая.

Когда ты играешь на топ-уровне, не нужно торопить события. Лучше сделать лишний удар, чем рискнуть и проиграть.

Да, я говорю умные вещи, я знаю (смеется)».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Габриэла
Понятно... молодым игрокам лучше не думать 🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Unclemeat
Соболенко действительно умные вещи проговорила. Такое мышление почти везде применимо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Судалин
«Боже мой, это мой шанс, я обязана им воспользоваться».

Молодые как раз вообще об этом не думают, а спокойно забирают своё. Думают и именно об этом в основном игроки бальзаковского возраста или близкие к ним.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий