Соболенко о том, что отличает топов от низкорейтинговых соперниц: «У нас другое мышление. Молодые игроки упускают возможности, потому что слишком много думают»

Арина Соболенко высказалась о разнице в психологии между топами и андердогами.

– Вы, Швентек и Пегула на днях сыграли трехсетовые матчи. Любопытно, можете ли вы оценить или сравнить, что чувствует топ-игрок и его менее рейтинговый соперник перед решающим сетом?

– Хороший вопрос, у нас совсем другое мышление. Соперницы помоложе действительно более заряженные, и я не хочу сказать, что топ-игроки не хотят выигрывать, но они лучше понимают игру и не такие, скажем так, сумасшедшие.

Ты играешь с большей страстью, не сходишь с ума из-за каких-то вещей. Если видишь возможность, сразу ее используешь. Молодые игроки в такой же ситуации сходят с ума: «Боже мой, это мой шанс, я обязана им воспользоваться». И упускают его, потому что слишком много думают.

Когда ты топ-игрок, ты понимаешь: «Окей, это моя возможность». И просто ею пользуешься. Ты как бы спокойнее и лучше разбираешься. Поэтому я предпочитаю быть топом перед третьим сетом (улыбается).

– Получается, низкорейтинговые соперницы больше паникуют в стрессовых ситуациях?

– Это не паника. Просто когда ты чего-то сильно хочешь еще с детства, начинаешь сходить с ума из-за некоторых вещей. Иногда слишком сильно стараешься. Слишком сильно бьешь или прикладываешь больше усилий, чем нужно.

Если вспоминать, какой была я, то у меня были проблемы с передвижением по корту – иногда я слишком старалась и не могла подстроиться под мяч. Все потому, что на корте я вела себя как сумасшедшая.

Когда ты играешь на топ-уровне, не нужно торопить события. Лучше сделать лишний удар, чем рискнуть и проиграть.

Да, я говорю умные вещи, я знаю (смеется)».

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