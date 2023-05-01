Карацев обыграл соперника из топ-20 впервые с октября 2021-го. Теперь он встретится с Медведевым

Теги ATP Mutua Madrid Open Аслан Карацев Даниил Медведев Алекс де Минаур Теннис

Аслан Карацев в третьем круге турнира в Мадриде обыграл 19-ю ракетку мира Алекса де Минаура – 6:3, 4:6, 6:4.

Для россиянина это первая победа над игроком топ-20 с октября 2021-го, когда в Индиан-Уэллс он прошел Дениса Шаповалова.

В Мадриде Карацев выиграл уже пять матчей подряд – два в квалификации и три в основной сетке. Последний раз такая серия ему удавалась в начале 2022-го, когда он взял титул в Сиднее и вышел в третий круг Australian Open.

За счет выступления в Мадриде он приблизится к возвращению в топ-100 – в живом рейтинге будет 100-м, но его еще могут обойти.

В 1/8 финала Карацев встретится с Даниилом Медведевым.

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9 комментариев

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Dzaga_style
Молодец!
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Dym86
Хочу полуфинал Карацев/Штруфф
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Sawka-promakawka
Пора брать Мастерс в коллекцию, Аслан!
+2
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Eurasian /Евроазиатка
Ответ Sawka-promakawka
Пора брать Мастерс в коллекцию, Аслан!
1000 плюсов:-)
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Пользователь Имени
Ну хоть на теннис было похоже, первую половину матча играл лучше, в третьем сете на морально-волевых
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Mihail1987
Легенда возвращается
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Sincere
Вот так вот. нельзя никого списывать со счетов)
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Доминик
Финал Карацев - Альтмайер станет украшением турнира.
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