Карацев обыграл соперника из топ-20 впервые с октября 2021-го. Теперь он встретится с Медведевым

в третьем круге турнира в Мадриде обыграл 19-ю ракетку мира Алекса де Минаура – 6:3, 4:6, 6:4.

Для россиянина это первая победа над игроком топ-20 с октября 2021-го, когда в Индиан-Уэллс он прошел .

В Мадриде Карацев выиграл уже пять матчей подряд – два в квалификации и три в основной сетке. Последний раз такая серия ему удавалась в начале 2022-го, когда он взял титул в Сиднее и вышел в третий круг .

За счет выступления в Мадриде он приблизится к возвращению в топ-100 – в живом рейтинге будет 100-м, но его еще могут обойти.

В 1/8 финала Карацев встретится с .

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