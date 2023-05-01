Карацев обыграл соперника из топ-20 впервые с октября 2021-го. Теперь он встретится с Медведевым
Аслан Карацев в третьем круге турнира в Мадриде обыграл 19-ю ракетку мира Алекса де Минаура – 6:3, 4:6, 6:4.
Для россиянина это первая победа над игроком топ-20 с октября 2021-го, когда в Индиан-Уэллс он прошел Дениса Шаповалова.
В Мадриде Карацев выиграл уже пять матчей подряд – два в квалификации и три в основной сетке. Последний раз такая серия ему удавалась в начале 2022-го, когда он взял титул в Сиднее и вышел в третий круг Australian Open.
За счет выступления в Мадриде он приблизится к возвращению в топ-100 – в живом рейтинге будет 100-м, но его еще могут обойти.
В 1/8 финала Карацев встретится с Даниилом Медведевым.
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